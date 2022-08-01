 

Мнение: Атака дрона

01.08.2022, 7:50, Разное
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Гвардейский ракетный крейсер “Москва” (фото РИА Новости)

И надо признать, что очень странная, чтобы не сказать больше, история произошла с этой «атакой дрона на штаб военно-морского флота в Севастополе». Какая-то дичь. Официальная версия – что на штаб напал некий обычный квадрокоптер, который нес какой-то заряд взрывчатки – и управлялся, очевидно, из самого же Севастополя. Случился взрыв, но никто не погиб, только, как пишут, «пострадало 5 человек».

ОДНАКО, в итоге… отменили празднование этого самого Дня ВМФ в Севастополе. Я смотрю по своему вечному любопытству блоги всяких ватников и патриотов – даже по ним разносится робкий ропот. Что по-своему логично: как раз всяким отщепенцам типа меня в принципе непонятно, какой вообще может быть в наше позорное время «День флота» – а вот «патриоты» недоумевают из-за другого: им неясно, какая связь между незначительным (по условиям военного времени) происшествием в штабе – и общегородским празднованием, которое традиционно считается там главным городским развлечением в году?

Тут как-то концы с концами не сходятся. Варианта два: или урон от «квадрокоптера» гораздо больше, чем сообщили – или это просто первый попавшийся предлог, использованный для того, чтобы «торжества» отменить. Последнее мне кажется более вероятным, учитывая «успехи» ЧФ в эту кампанию.

В принципе, Хаймарс не прислали – это, я считаю, уже повезло. Все-таки праздновать нечего – флот России выступает в своем обычном стиле, как и все последние 150 лет: шхерится по бухтам, толку от него никакого, когда пытается куда-то вылезти – несет огромные потери и опять-таки ничего не добивается. По-хорошему, России флот вообще не нужен, одни расходы и никаких доходов. Разве что форма красивая.

Источник: Размышления вольного социолога



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