Мнение: Обострение в Косово. 31.07.2022

Обострение в Косово. 31.07.2022

Эскалация в Косово началась немногим раньше, чем ожидалось. Приштинские власти обещали заблокировать вьезд автомобилей с сербскими номерами с завтрашнего дня.

Однако сегодня в 18.30 по московскому времени в северной части Косовской-Митровицы сработали сирены воздушной тревоги. Затем поступила информация о стрельбе на административной линии, в результате которой был ранен серб.

▪️ В район Дудин Крш (муниципалитет Звечан) прибыли силы косовского спецназа ROSU. Сербы начали возводить первые баррикады у села Рударе, перекрыли трассу Приштина-Лепосавич.

▪️Косовская полиция закрыла административные переходы «Брняк» и «Яринье» на въезд и выезд. На административном переходе «Рудница» пропускают только автомобили с косовскими номерами.

▪️В южной части Косовской Митровицы собираются албанцы, многие из них вооружены

▪️Отдельные подразделения армии Сербии стянуты к границе, приведены в полную боевую готовность и ожидают приказа.

https://t.me/rybar/36459 – цинк

Руководство Сербии заявляет, что "армия Косово" планирует напасть на сербов сегодня ночью. Вучич планирует выступить с обращением к народу.

В его окружении публично говорят о необходимости денацификации на Балканах.

Коротко о моей позиции по Косово и Сербии.

1. Косово это Сербия.

2. Любые адекватные действия на защиту сербского населения Косово со стороны Белграда полностью поддерживаю.

3. Косово рано или поздно вернется в родную гавань.

4. Армия Освобождения Косово и ее последыши – это террористическая организация.

—