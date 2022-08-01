 

Мнение: Обострение в Косово. 31.07.2022

01.08.2022, 7:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обострение в Косово. 31.07.2022

Эскалация в Косово началась немногим раньше, чем ожидалось. Приштинские власти обещали заблокировать вьезд автомобилей с сербскими номерами с завтрашнего дня.

Однако сегодня в 18.30 по московскому времени в северной части Косовской-Митровицы сработали сирены воздушной тревоги. Затем поступила информация о стрельбе на административной линии, в результате которой был ранен серб.

▪️ В район Дудин Крш (муниципалитет Звечан) прибыли силы косовского спецназа ROSU. Сербы начали возводить первые баррикады у села Рударе, перекрыли трассу Приштина-Лепосавич.

▪️Косовская полиция закрыла административные переходы «Брняк» и «Яринье» на въезд и выезд. На административном переходе «Рудница» пропускают только автомобили с косовскими номерами.

▪️В южной части Косовской Митровицы собираются албанцы, многие из них вооружены

▪️Отдельные подразделения армии Сербии стянуты к границе, приведены в полную боевую готовность и ожидают приказа.

https://t.me/rybar/36459 – цинк

Руководство Сербии заявляет, что "армия Косово" планирует напасть на сербов сегодня ночью. Вучич планирует выступить с обращением к народу.
В его окружении публично говорят о необходимости денацификации на Балканах.

Коротко о моей позиции по Косово и Сербии.

1. Косово это Сербия.
2. Любые адекватные действия на защиту сербского населения Косово со стороны Белграда полностью поддерживаю.
3. Косово рано или поздно вернется в родную гавань.
4. Армия Освобождения Косово и ее последыши – это террористическая организация.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08.21 / Лидер федерального списка «Партии пенсионеров» призвал россиян увеличить гробовые сбережения

05.01.22 / Материалы «Мемориала*» лягут в основу иска России к Грузии по поводу сталинских репрессий

29.07.22 / Минск рекомендует Тегерану принять новые экономические решения для улучшения отношений

06.01.21 / В США приняли на вооружение ядерную бомбу с пониженным выбросом углекислого газа

21.01.22 / Слова Байдена о “незначительной агрессии” России задели Зеленского

07.05.22 / «Царь-пушка» не выстрелит 9 мая из-за швейцарских санкций

28.11.21 / Тотальный черный – безусловный тренд, но порой он выглядит мрачновато: акцентные элементы гардероба, которые помогут освежить образ

27.12.21 / Если надо изменить имидж к Новому году, лучше сделать это с прицелом на будущее: 5 самых трендовых окрашиваний зимы-весны 2022-го

02.07.22 / Финн сжёг свою гостиницу из-за отсутствия российских туристов

11.05.21 / Скандалы: Свой среди чужих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика