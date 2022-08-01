 

Макрон: «Я в очередной раз предупредил Путина, что Африка – наша колония»

01.08.2022, 7:33, Разное
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В интервью TF1 президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о результатах, достигнутых по итогам своего визита в Африку.

По словам французского лидера, он убеждал африканских коллег в неискренности добрых намерений Путина и напомнил им об исторически хороших отношениях Франции и государств Чёрного континента.

– Перед поездкой я в очередной раз предупредил Путина, что Африка – наша колония, а не российская. А уже в ходе визита в Камеруне я сказал их премьер-министру, этому чёрному, чтобы не забывал судьбу Лумумбы. Русские могут пойти на что угодно, поэтому лучше сотрудничать с цивилизованной Европой даже тогда, когда такое взаимодействие выгодно для европейской стороны и вредит собственным национальным интересам, – уточнил Макрон.

Президент Франции также попросил у главы камерунского правительства заморозить все совместные с Россией проекты, если такие имеются.

– Ни в коем случае не покупайте у России зерно, есть другие экспортёры. Ещё опаснее, если русские будут предлагать вам построить электростанцию или железную дорогу. Если вы это сделаете, то навсегда потеряете суверенитет. Но самое худшее – это обучение в их университетах, даже если они медицинского профиля. Они обязательно напичкают вас своей пропагандой, после этого некоторые африканцы остаются жить в расистской России. А если вам нужны деньги, лучше вступить в наш иностранный легион, – заключил французский лидер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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