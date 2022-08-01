 

Тутберидзе призвала не раздавать титулы в фигурном катании без россиян

01.08.2022, 7:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

При отсутствии российских спортсменов обновлять рейтинги и раздавать титулы в фигурном катании – это абсурд, сообщила тренер Этери Тутберидзе.

«Чемпионаты мира, распределение этапов Гран-при, обновление рейтинга и т. д. Все это очень, очень расстраивает», – сообщила Тутберидзе добавив, что «не принимает отстранение наших спортсменов, детей от международных соревнований».

Она отметила, что без россиян «проще поделить медали и радоваться малому». «Но где же основные принципы – честный спорт (fair play)? Или, как нам объяснили, что это и есть забота о наших спортсменах?» – сообщила Тутберидзе, передает РИА «Новости». http://ria.ru/

Она полагает, что «не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас – это абсурд». Тутберидзе указала, что «именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира». Отстранение россиян она назвала «ужасающей ошибкой группы людей, оказавшейся у власти принятия решений». «Помоги нам, Господи, всем выйти из этой ситуации», – добавила Тутберидзе.

Напомним, весной совет Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне начала российской спецоперации в Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08.21 / Напавшего на девушку за обращение на русском жителя Киргизии отправили в СИЗО

13.09.20 / Власти Австрии заявили о начале второй волны COVID-19

16.03.21 / Уральского полицейского уволили за езду на угнанной машине

19.03.22 / Джонсон назвал ошибкой нормализацию отношений с Путиным

03.01.21 / В Канаде разбился вертолет, среди погибших есть дети

15.01.21 / Das Erste – президентство Трампа окончено, а «мученичество» только начинается

24.06.20 / На площади Куйбышева в Самаре все готово к Параду Победы

22.04.21 / Разработчики экологического бетона получат в награду 20 млн долларов

18.06.21 / Le Figaro – утечка нефтепродуктов при строительстве парка ветрогенераторов только сильнее настраивает французов против этого «экологического» проекта

13.02.22 / В МИД Италии обратились в гражданам с просьбой покинуть Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика