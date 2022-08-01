Тутберидзе призвала не раздавать титулы в фигурном катании без россиян

При отсутствии российских спортсменов обновлять рейтинги и раздавать титулы в фигурном катании – это абсурд, сообщила тренер Этери Тутберидзе.

«Чемпионаты мира, распределение этапов Гран-при, обновление рейтинга и т. д. Все это очень, очень расстраивает», – сообщила Тутберидзе добавив, что «не принимает отстранение наших спортсменов, детей от международных соревнований».

Она отметила, что без россиян «проще поделить медали и радоваться малому». «Но где же основные принципы – честный спорт (fair play)? Или, как нам объяснили, что это и есть забота о наших спортсменах?» – сообщила Тутберидзе, передает РИА «Новости». http://ria.ru/

Она полагает, что «не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас – это абсурд». Тутберидзе указала, что «именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира». Отстранение россиян она назвала «ужасающей ошибкой группы людей, оказавшейся у власти принятия решений». «Помоги нам, Господи, всем выйти из этой ситуации», – добавила Тутберидзе.

Напомним, весной совет Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне начала российской спецоперации в Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.

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