Киевская область заявила об отсутствии организаций Московского патриархата

В Киевской области нет религиозных организаций, принадлежащих к Московскому патриархату, сообщила областная военная администрация.

В сообщении говорится, что в регионе нет «религиозных общин, содержащих в своих учредительных документах информацию о принадлежности к субъектам «Московский патриархат» и/или «УПЦ МП», передает ТАСС.

Напомним, на Соборе в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Синод РПЦ по итогам Собора, который состоялся в Киеве, выразил УПЦ поддержку в связи с беспрецедентным давлением с разных сторон.

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