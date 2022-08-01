Киевская область заявила об отсутствии организаций Московского патриархата
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В Киевской области нет религиозных организаций, принадлежащих к Московскому патриархату, сообщила областная военная администрация.
В сообщении говорится, что в регионе нет «религиозных общин, содержащих в своих учредительных документах информацию о принадлежности к субъектам «Московский патриархат» и/или «УПЦ МП», передает ТАСС.
Напомним, на Соборе в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Синод РПЦ по итогам Собора, который состоялся в Киеве, выразил УПЦ поддержку в связи с беспрецедентным давлением с разных сторон.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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