 

В Британии предрекли ссору Шольца и Макрона с Брюсселем из-за России

01.08.2022, 7:05, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут ссориться с Брюсселем в поисках нового диалога с Владимиром Путиным, пишет британская пресса.

В статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей заявил, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой. «Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», – передает РИА «Новости» предположение Джея.

По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России. «Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто «трещины», а реальные сигналы», – говорится в публикации.

Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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