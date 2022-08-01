Мнение: Мои доходы от чековой приватизации

По многочисленным просьбам поклонников (есть целая одна) я повторяю свой старый хит:

К разговору про “грабительскую приватизацию”, начатому пару дней назад. Поскольку народ, как выяснилось, вообще все забыл и уверяет, что якобы за ваучеры (они же “приватизационные чеки”) в 1993-1994 гг. можно было выручить разве что бутылку водки – приведу еще раз свои воспоминания о том, как я ваучерами распорядился – так сказать, в назидание юношеству. Из текста вы узнаете, что уже осенью 1993 года прив.чеки стоили порядка 20 баксов “с рук” (это был практически ящик водки по тем временам), да и вкладывать их можно было не только в “чековые фонды”, но и напрямую в акции приватизируемых предприятий, причем – по всей стране! И делать это можно было не только в Москве, но и во всех практически городах-миллионниках. Другое дело, что люди ждали халявы, да и большинство вообще не понимало, что такое акции и зачем они нужны. Но это уже другой разговор… Итак, про доходы:

“Осенью 1993 года я приобрел по сходной цене (по 20 баксов за штуку) 30 т.н. “ваучеров”, т.е. приватизационных чеков. Покупал “с рук” возле Почтамта на Мясницкой улице – там тогда была Российская Товарно-Сырьевая биржа. Покупал в ноябре, дело было в канун парламентских выборов в новый, только что, собственно, учрежденный законодательный орган РФ – Госдуму. Я по наивности рассчитывал, что на выборах убедительно победит “Выбор России” – следовательно, “необратимость приватизации” станет всем очевидна, и мои ваучеры взлетят в цене. Тут-то я их и расчитывал перепродать с большой выгодой для себя. Короче, задумал небольшую “арбитражную” (так, вроде?) операцию – решил выгодно вложить заработанные непосильным трудом 600 баксов.

Но не тут-то было! Как мы все, надеюсь, помним, на выборах 1993 года сенсационную победу одержала ЛДПР, а гайдаровский “Выбор России” занял всего лишь третье место. Цена на ваучеры упала и, по-моему, так никогда уже и не поднималась выше 20 долл. за штуку. Я, таким образом, остался, как дурак, с 30 ваучерами на руках и с МИНУС 600 баксов в кошельке. По тем временам это была для меня значительная сумма. Что делать?

Делать нечего. С горя я решил употребить свои “приватизационные чеки” по прямому назначению – то есть вложить их в акции приватизируемых предприятий. (Естественно, мысль о том, чтобы отдать их в какие-нибудь “чековые приватизационные фонды”, мне просто не могла прийти в голову – все ж настолько я в экономике разбирался).

И вот как-то в январе 1994 года я со всеми своими “чеками” пошел во Всероссийский Центр Чековых Аукционов, что был возле Центра Международной Торговли (ул. 1905 года). Он был организован на деньги USAID (Агентства Международного развития США), непосредственно управляла его работой нанятое USAID всемирно известное консалтинговое агентство Price Waterhouse (тогда еще без Coopers) – и там натурально любой гражданин России имел возможность вложить свои ваучеры в любое расположенное на территории РФ предприятие, выставленное на Всероссийский (!) чековый аукцион в данный период. Там я поступил следующим образом (или, выражаясь высоким штилем, принял следующие “инвестиционные решения”):

10 “ваучеров” я вложил в аукцион по акциям (29%-ный пакет) АО “АвтоВАЗ”, рассудив, что акции крупнейшего автопредприятия в РФ должны будут чего-нибудь да стоить;

еще 10 ваучеров” я вложил в АО “Норильскгазпром” – потому что вычитал в журнале “Коммерсант”, что это – одно из двух (!) газодобывающих предприятий, которые будут приватизироваться отдельно от РАО “Газпром” – при том, что неизвестно, выставят ли на чековый аукцион сам “Газпром” (как вы помните, решение о выставлении “Газпрома” действительно было принято в последний момент – в июне 1994 г.; а 1 июля завершался срок действия самих приватизационных чеков; и, что особо пикантно, как раз “Газпром” не всероссийский чековый не выставлялся – как ни возмущались по этому поводу USAID и “прайсы”).

5 ваучеров я сдуру вложил в некое АО “Электросталь”. Это был подмосковный завод, о котором я также вычитал в журнале “Коммерсант” – на тему того, что это будто бы “недооцененное” и “инновационное” предприятие.

Еще 2 ваучера я вложил в ЦУМ (московский).

Уже сделав все это, я обнаружил, что, оказывается, можно было бы вложить чеки в АО “Братский алюминиевый завод”! Я немедленно так и поступил, поскольку вспомнил какую-то статью, читанную еще в 1991 году, до всякой чековой приватизации – на тему того, что, Братский алюминиевый – это чуть ли не самое эффективное предприятие алюминиевой отрасли в мире. Потому что, дескать, при производстве алюминия главная часть затрат на себестоимость – это затраты на электроэнергию (алюминий ведь выделяют электролизом), а рядом с Братском – Братская ГЭС, и дешевой электроэнергии там – залейся! (Забавно, что потом, уже в ходе САМОЙ приватизации, я ничего подобного о потенциальной выгодности вложения в Братский АЗ не читал. Молчок!)

Таким образом, Братск получил от меня оставшиеся 3 ваучера (то-то я потом кусал себе локти, что так мало!).

Каковы ж итоги? Итоги проявились много спустя. Поначалу, когда я получил, наконец, всякие выписки из реестра акционеров и свидетельства о владении акциями, я, понятно, еще очень долго не мог никакие из этих акций ПРОДАТЬ. Фондовый-то рынок создавался не сразу!

Но рассмотрим. Сначала – АО “АвтоВАЗ”. Долгие годы я считал свои вложения в его акции образцом собственного идиотизма. Нет, итог чекового аукциона был по виду очень даже неплох: без “сплита” (то есть без уменьшения номинальной стоимости акций – как бывало, если “чеков” было подано на аукцион слишком много), 7, что ли, акций на ваучер. То есть я получил семьдесят 1000-рублевых акций “АвтоВАЗа”. Но потом, чуть ли не все 90-е, цена этих акций болталась где-то в районе 1 доллара за штуку! Каково? Вложил-то я, считай, 200 баксов (20 долл. х 10 ваучеров), а получить мог 100-150 в лучшем случае! И это за “крупнейший завод”!

За что, спрашивается, я мог любить Каданникова?

Однако году так в 2001 я заглянул в “Коммерсант” и случайно обнаружил, что цена акций “АВТОВАЗа” вроде бы пошла вверх! 5 долларов за штуку… Через месяц – 7. Еще через месяц – 9… Ого! Эти, на мой взгляд, “мертвые” акции, на которые я давно махнул рукой! В общем, я продал все свои 70 штук в 2001 году по 8,5 и был уверен, что совершил очень выгодную сделку… 750 баксов – куда уж больше?!

Пока спустя где-то полгода черт меня не дернул снова посмотреть таблицы в “Коммерсанте”. “Из чисто детского любопытства!” 2002 год. Акции “АвтоВАЗа” котировались по 40 долл. за штуку… Эх! Рост в 30 и более раз В ВАЛЮТЕ (!!) менее чем за год. Я опять же не помню, чтобы кто-нибудь об этом писал…

Дальше – АО “Братский алюминиевый”. Был “сплит”, я получил маленький пакетик, 20, что ли, акций, причем номиналом рублей 50… Вроде ужасно – но, как ни странно, эти я продал быстрее всего, уже в 1995 году. В те времена трейдеры с маленькими пакетами вообще не заморачивались, чтобы продать, нужно было иметь не 50, а “хотя бы” 50 тыс. акций… но я (опять же в “Коммерсанте”) прочел, что за контроль над Братским АЗ борются две фирмы. Позвонил в обе: в первой послали, во второй сразу сказали “приезжайте” и без разговоров, тут же выкупили мой “пакетик” как раз за 600 долл. наличными.

Таким образом, я “отбил” деньги через год, оставшись еще с кучей акций на руках.

АО “Электросталь”, конечно же, оказалось на фиг никому не нужно, но году в 2002, устав ждать ВЗЛЕТА, я продал свои акции самому заводу. Съездил туда, благо недалеко. 200 баксов…

А с “Норильскгазпромом” произошло следующее: веселые ребята, которые там встали у руля, ближе к концу 90-х произвели классический “размыв” уставного капитала – то есть провели допэмиссию и “кинули” меня как миноритарного акционера. Попросту говоря, в результате их элегантной операции мой пакет уменьшился в 1000 раз.

И теперь на бирже цена 1 акции – порядка 2 долл. У меня по-прежнему 50 акций…

Ну что ж! Вот здесь тоже не повезло.

Однако, как нетрудно подсчитать, баланс все же определенно положительный – даже с учетом долгого времени “лежания без дела”. 600+750+200=1550 долл. к 2002 году.

Кто ссал Роме Абрамовичу в противогаз