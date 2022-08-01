Жители США задумались о переезде из-за счетов за электричество

Всего за три месяца лета рост цен на электричество в США достигнет 20%, в некоторых штатах – 40–50%, сообщают американские СМИ.

Как рассказывает NBC, счета выросли из-за подорожания газа, многие жители США не могут оплатить их. Жительница Хьюстона по имени Джиджи Перес рассказала, что получила счет на 174 доллара, оплатив который, «не сможет купить воду, мясо или что-то еще». По ее словам, «цены растут», поэтому «придется от чего-то отказываться», передает РЕН ТВ.

Мишель из штата Нью-Гэмпшир сообщила, что в июле должна заплатить за электричество на 100 долларов больше, чем в июне. «Я растеряна. Мы ничего не можем поделать с этим. Приходится смириться», – приводит ее слова NBC. Как информирует канал, американки обдумывают возможность куда-нибудь переехать.

Напомним, крупные бизнесмены и аналитики на Уолл-стрит переходят к открытым разговорам о предстоящей рецессии США, американская экономика никак не может справиться с инфляцией.

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