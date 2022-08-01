Мнение: О важной победе Китая… Вот у кого надо учиться?

Да, #Китай победил. Причём без единого выстрела, хоть и поиграл военными мускулами, подвигал солдат, корабли и самолёты совсем не на карте. Миллионы человек во всём мире с тревогой следили за маневрами двух сверхдержав, а некоторые уже предрекали Третью мировую войну в формате уже не «прокси».

Но обошлось только «чернилами»…

Ломались копья и трещали перья вокруг азиатского турне спикера Палаты представителей #США Нэнси Пелоси, которая вроде бы намеревалась посетить и Тайвань. Это частично признанное островное государство Пекин считает неотъемлемой частью КНР и всеми способами противится любым визитам иностранных официальных лиц в Тайбэй. Так получилось и на этот раз: едва только из офиса главы нижней палаты американского парламента прозвучали намёки на возможность посещения столицы Китайской Республики, как из Китайской Народной Республики зазвучали грозные предостережения.

Китайские военные будут «решительно защищать национальный суверенитет», если столкнутся с «внешними силами», поощряющими независимость Тайваня, предупредили в руководстве НОАК. «Китай требует, чтобы США предприняли конкретные действия и на практике выполнить своё обязательство не поддерживать так называемую «независимость Тайваня» и не организовывать визит Пелоси на Тайвань», — заявил представитель Минобороны КНР Тан Кефэй, и подобные требования звучали из Пекина много раз. Дошло до того, что китайский президент Си Цзиньпин в телефонном разговоре жёстко предупредил своего американского коллегу Джо Байдена, что Вашингтон должен соблюдать принцип одного Китая, и что «те, кто играет с огнём, от этого погибнут». Параллельно с этим вооружённые силы КНР начали внеплановые манёвры у тайваньских берегов, Тайвань, не оставшись в долгу, тоже начал учения, а США передвинули в этот район Тихого океана авианосную группу во главе с USS «Рональд Рейган».

Кроме того, давление со стороны Пекина вызвало колоссальное возмущение в Вашингтоне. «Мы не должны позволять им угрожать и диктовать Америке, величайшей нации в мире, куда должен, а куда не должен поехать наш спикер палаты представителей, — заявил член Конгресса от Демократической партии Ро Ханна из Калифорнии. – Я хочу сказать, кто они такие, чтобы говорить, что спикеру [Нэнси] Пелоси не следует ехать на Тайвань?»

Ситуацию подогревало ещё и то, что Нэнси Пелоси, третья по значимости фигура в США, вот уже 30 лет обвиняет Китай в нарушениях прав человека. И ей тоже было сложно отступать. По этой причине сама политик до последнего отказывалась сказать точно, поедет ли она или нет.

Развязка конфликтной ситуации произошла буднично. Спецборт ВВС США с Нэнси Пелоси вылетел из Мэриленда накануне, 30 июля, и, остановившись на дозаправку в Гонолулу, продолжил полёт в сторону Азии. В заявлении, опубликованном в Twitter, спикер сообщила, что делегация под ее руководством посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию — Тайвань в программе ее азиатского турне, таким образом, не был упомянут. По дипломатическому протоколу, это может означать отказ от планов посетить спорный остров. И Пекин добился своего, действуя без выстрелов и прочих неприемлемых «аргументов». да, на грани фола, но всё же не переходя эту грань.

В России отказ спикера палаты представителей от визита на Тайвань сочли моральной победой Китая. Так, во всяком случае заявил сенатор Алексей Пушков. Американские СМИ предпочитают воздерживаться от оценок, перенося акцент на то, что поездка Нэнси Пелоси «будет сосредоточена на взаимной безопасности, экономическом партнёрстве и развитии демократии в Индо-Тихоокеанском регионе». В Китае ситуацию тоже стараются спустить на тормозах, и тему «победы» не педалируют, несмотря на хороший повод – приближение 95-й годовщины НОАК (отмечается 1 августа).

Выходит «важная #победа» КНР над США по-настоящему важна только русским?

—