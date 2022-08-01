 

Немецкий министр – хватит делать из России злодея

01.08.2022, 4:30, Разное
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Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн призвал прекратить демонизацию России, пишет Compact. Он напомнил, что военным путём свои интересы отстаивает не только Кремль, но и США, а также другие страны НАТО. Также он обвинил Запад в том, что после окончания холодной войны он променял шанс на создание вместе с Москвой новой архитектуры безопасности на расширение альянса на восток.


AP

Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн раскритиковал однобокий взгляд Запада на Россию и попытки всё время сделать из неё злодея, пишет Compact. Свои тезисы он изложил в письменном документе, опубликованном в СМИ.

«Военные конфликты и участие в войнах за прошедшие 30 лет не стыкуются с представлением о том, что только РФ «воинственно» и «злонамеренно» продвигает свои интересы с помощью военного насилия», — отмечает политик. Он напоминает, что в этот период времени и США при поддержке других стран — членов НАТО, например Германии, Франции и Великобритании, «объединив военные силы и отчасти также в нарушение норм международного права вторгались в Югославию, Косово, Афганистан и дважды — в Ирак». При этом «американские вторжения вместо мира и демократии приносили в основном разрушения», подчеркнул он.

По мнению министра, кардинальная ошибка Запада заключается в том, что после окончания холодной войны он в угоду расширению НАТО на восток пожертвовал шансом на создание новой «архитектуры безопасности, контроля за вооружением и разоружения с учётом интересов бывших советских республик и России».

Херманн говорит вещи, нехарактерные для политиков из партии зелёных, отмечает издание. Ведь это политическое объединение уже давно отказалось от пацифистских идеалов времён своего основания и стало ярым поборником войны. Поэтому слова министра, конечно же, вызвали политическую шумиху. «Меня ужаснули недавние высказывания Винфрида Херманна, увлекающегося внешней политикой в своё свободное время и открыто признающего себя понимающим Путина», — заявил глава фракции Свободной демократической партии Германии в ландтаге Баден-Вюртемберга Ханс-Ульрих Рюльке и призвал вмешаться в ситуацию премьера земли Винфрида Кречмана. Грозят ли министру транспорта какие-либо последствия, выяснится в ближайшие недели, заключает Compact.



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