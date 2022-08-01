TV4 – из-за роста цен и инфляции шведы стали чаще воровать в магазинах

Новые данные Шведской ассоциации предприятий торговли свидетельствуют о заметно участившихся случаях воровства в продуктовых магазинах, передаёт TV4. Только за последние три года, с 2018-го по 2021 год, количество преступлений увеличилось на 20%, а это означает, что за 10 лет количество краж увеличилось более чем вдвое. Представители ассоциации считают, что необходимо ужесточать наказание за воровство. Резкий рост краж они считают прямо пропорциональным инфляции и росту цен на продукты питания, пишет TV4.

МАРКУС НОТЕРИУС, TV4: Вы видите кадры с камеры наблюдения в супермаркете в Гётеборге (район Фрёлунда) от 9 марта этого года. Согласно полицейскому протоколу, женщина расплатилась за продукты в кассе самообслуживания, при этом под пакетами она положила куртку и шаль, которые не были оплачены при выходе из магазина. Женщину поймали и 10 июня приговорили к штрафу за мелкое воровство. И это лишь одна из многих краж, которые происходят в магазинах по всей стране.

АНДРЕАС СЁДЕРСТРЁМ, координатор по безопасности магазина ICA Maxi в г. Эстерсунд: По сравнению с тем, что было, скажем, пять лет назад, есть большая разница, большой рост.

МАРКУС НОТЕРИУС, TV4: В чём это проявляется?

АНДРЕАС СЁДЕРСТРЁМ, координатор по безопасности магазина ICA Maxi в г. Эстерсунд: Мы видим это по большему количеству краж, большему количеству людей, пойманных с поличным, мы находим больше следов краж.

МАРКУС НОТЕРИУС, TV4: По данным Шведской ассоциации предприятий торговли, почти 97 процентов продуктовых магазинов страны подвергаются кражам, а в этом магазине в Эстерсунде ежегодно происходит более 200 краж.

АНДРЕАС СЁДЕРСТРЁМ, координатор по безопасности магазина ICA Maxi в г. Эстерсунд: В основном воруют косметику, печатную продукцию, но также и просто макароны.

МАРКУС НОТЕРИУС, TV4: Данные Шведской ассоциации предприятий торговли показывают, что кражи из продуктовых магазинов увеличились на целых 137 процентов с 2010 года, и только за последние три года, с 2018-го по 2021 год, этот вид преступлений увеличился на 20 процентов.

ПЕР ГАЙЕР, глава службы безопасности Шведской ассоциации предприятий торговли: Бывает, что воруют и для личного пользования, но большие объёмы идут на перепродажу. Это более-менее крупная индустрия, где воруют в больших объёмах и перепродают как в магазины, так и за границу в другие страны.

МАРКУС НОТЕРИУС, TV4: В марте прошлого года вступил в силу новый закон, который позволил магазинам не впускать людей, совершивших, например, неоднократные кражи. Но в Шведской ассоциации предприятий торговли считают, что и наказание за воровство нужно тоже ужесточить, ведь, считается, что количество краж будет увеличиваться вместе с ростом цен на продукты питания и другие товары.

ПЕР ГАЙЕР, глава службы безопасности Шведской ассоциации предприятий торговли: Мы считаем, что цены в магазинах, цены на товары, безусловно, могут иметь влияние на это. Товары дорожают, и их становится легче перепродать.

МАРКУС НОТЕРИУС, TV4: Какие действия вы предпринимаете, чтобы разобраться с этим?

АНДРЕАС СЁДЕРСТРЁМ, координатор по безопасности магазина ICA Maxi в г. Эстерсунд: Мы много работаем над обучением персонала, а около года назад мы приобрели новую систему видеонаблюдения.

Дата выхода в эфир 28 июля 2022 года.