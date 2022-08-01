Новый генсек ОПЕК заявил об отсутствии конкуренции с Россией

ОПЕК не конкурирует с Россией, сообщил Хайсам аль-Гайс – новый генсек организации, который вступил в должность с 1 августа.

Аль-Гайс заявил, что Россия является крупным игроком на мировой энергетической арене, ее участие в соглашении ОПЕК+ важно для успешной реализации договоренностей по добыче нефти.

Как подчеркнул Аль-Гайс, рост цен на нефть связан не только с ситуацией на Украине, но и с отсутствием запасных производственных мощностей, передает ТАСС со ссылкой на Al Rai и Reuters.

Аль-Гайс был избран генсеком на специальной видеоконференции министров стран ОПЕК в начале январе, его кандидатура была единственной в списке. Первыми мероприятиями аль-Гайса в качестве генсека должны стать запланированные на 2–3 августа встречи в рамках ОПЕК+. Это заседание технического комитета, мониторинговый министерский комитет и встреча министров альянса.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обратили внимание на значение выполнения договоренностей ОПЕК+ для поддержания стабильности на мировом рынке нефти. СМИ сообщили, что министры Саудовской Аравии настаивают на том, что решения по нефтяной политике будут приниматься в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+. До этого США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи.

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