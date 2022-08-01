 

Полиция Косово заявила о стрельбе по силовикам на севере края

01.08.2022, 2:52, Новости дня
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На севере Косово в сторону полицейских подразделений открыли стрельбу, сообщила полиция непризнанной республики.

Полиция «официальную сообщает, что в некоторых местах были слышны выстрелы». По версии силовиков, «часть выстрелов была в сторону полицейских подразделений». Уточняется, что «к счастью, обошлось без раненых», передает РИА «Новости».

В свою очередь, Kosovo online сообщает, что «близ КПП Ярине произошел инцидент, при котором травмирован серб Н.В. из поселка Лешак, который автомобилем скорой помощи доставлен в клиническо-больничный центр «Косовска-Митровица».

Напомним, Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. Позднее появилась информация и о сиренах в Зубин-Потоке. По данным сербских СМИ, с албанской стороны моста, соединяющего север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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