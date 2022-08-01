 

Снизились тарифы на коммунальные услуги в Херсонской области

01.08.2022, 2:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Херсонской области с 1 августа снижаются тарифы на коммунальные услуги, в Запорожской области Россия начинает выплачивать социальные пособия, сообщают местные власти.

Администрация Херсонской области сообщила, что «начинают действовать новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги», причем «по ряду направлений произошло существенное снижение финансовой нагрузки на граждан». По некоторым позициям тарифы снижены почти в три раза, передает ТАСС.

Указывается, что тариф на электроэнергию для населения снижен с 3,46 рублей за кВт/ч до 2,12 рубля (при потреблении 150–800 кВт), для многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа – до 0,92 рубля за кВт/ч. Плата за холодное водоснабжение снижается с 33,77 рублей за кубометр до 25,02 рублей, за водоотведение – с 32,69 рублей за кубометр до 11,61 рублей. 

В Запорожской области Россия будет осуществлять социальные выплаты гражданам, имеющим право на их получение и состоящим на учете в управлении труда и социальной защиты населения городских, районных администраций. Как отметил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, «если говорить о социальной составляющей – сейчас это задача номер один», пока регион остается в «серой зоне» и «не стал частью большой России».

Ежемесячная выплата инвалидам, пенсионная выплата, выплата одиноким матерям или отцам на каждого ребенка составит 10 тыс. рублей, ветеранам Великой Отечественной войны – 5 тыс., на ребенка до 18 лет (или до 23 лет при условии очного обучения) – 4 тыс. рублей, по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или лицом, достигшим 80-летнего возраста – 3 тыс. рублей. Кроме того, по беременности и при рождении ребенка предусмотрены единовременные выплаты в 10 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно. 

В ходе спецоперации Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота постепенно выводят, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России. Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05.22 / В Херсонской области началось вещание российского радиоэфира

18.06.21 / Поклад: Однажды во время поездки в Беларусь я и Рыбчинский остались без денег. Мы сговорились и в поезде обыграли в карты Богатикова

27.02.21 / Израиль заподозрил Иран в атаке на корабль в Оманском заливе

24.04.21 / ЦАР и РФ обсудили проекты по строительству в стране нового города и аэропортов

16.07.21 / Хакеры атаковали счетную палату Молдовы и уничтожили все общедоступные базы данных

02.03.21 / США опубликовали санкционный список по делу Навального, в него вошли директор ФСБ и генпрокурор России

20.01.22 / На Урале представлен метод выделения урана из радиоактивных отходов

26.01.22 / Украине предрекли растущий «ком катастроф»

26.12.20 / Помощь в рамках акции #МыВместе получили свыше 4,6 млн человек

07.08.20 / В Индии после неудачной посадки пассажирский самолет разломился пополам. Сообщается о погибших и пострадавших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика