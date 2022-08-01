 

Запад заподозрили в боязни ужесточать санкции против нефти из России

01.08.2022, 2:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Страны Запада не хотят вводить новые санкции против нефти из России, поскольку боятся усугубить энергетический кризис, пишут британские СМИ.

Financial Times пишет, что ЕС в июне запретил своим компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть, но Великобритания не пошла на такой же шаг. Хотя весной ЕС и Великобритания договорились запретить страхование таких танкеров, Лондон ввел запрет лишь на суда, везущие российскую нефть в королевство. Издание связывает такую позицию с тем, что в США опасаются резкого скачка цен на нефть и возникновения дефицита.

При этом Еврокомиссия разрешила в качестве исключения проводить «строго необходимые операции», чтобы не усугублять энергетический и продовольственный кризисы, передает ТАСС.

Минфин Великобритании заявил, что в Лондоне «готовы ввести новые санкции против России» и «сотрудничают с союзниками, чтобы эти меры оказывали максимальное воздействие на российскую экономику». В руководстве США и Великобритании сообщили, что полный запрет на страхование судов может быть введен к концу года, но сначала хотят решить вопрос предельной стоимости сырья.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03.21 / Украина проведет аудит всех разрешений на недропользование за последние 27 лет. Их вернут народу, если будут нарушения – Данилов

14.01.21 / Никакой дистанции — катастрофические кадры с горнолыжных курортов Австрии вынуждают вмешаться полицию

25.11.21 / Дельта-вариант Covid-19 повышает смертельные риски для беременных и новорождённых

24.02.21 / Седокова в “голом” боди ко Дню российской армии выпустила эротический ролик с облизыванием пальца

16.08.21 / “Ранок з Україною” ко Дню Независимости откроет малоизвестную Украину

07.12.21 / “Подарок себе на Новый год сделала”. Дана Борисова показала фигуру на пятый день после липосакции

03.06.21 / США захотели создать коалицию против укрывающих хакеров стран

24.02.21 / Одним из поставщиков OLED-панелей для iPhone 13 станет китайская компания BOE

29.06.20 / “А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню”. Лукашенко заявил, что три месяца “с ума сходил” из-за коронавируса

08.05.21 / Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика