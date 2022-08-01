Запад заподозрили в боязни ужесточать санкции против нефти из России
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Страны Запада не хотят вводить новые санкции против нефти из России, поскольку боятся усугубить энергетический кризис, пишут британские СМИ.
Financial Times пишет, что ЕС в июне запретил своим компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть, но Великобритания не пошла на такой же шаг. Хотя весной ЕС и Великобритания договорились запретить страхование таких танкеров, Лондон ввел запрет лишь на суда, везущие российскую нефть в королевство. Издание связывает такую позицию с тем, что в США опасаются резкого скачка цен на нефть и возникновения дефицита.
При этом Еврокомиссия разрешила в качестве исключения проводить «строго необходимые операции», чтобы не усугублять энергетический и продовольственный кризисы, передает ТАСС.
Минфин Великобритании заявил, что в Лондоне «готовы ввести новые санкции против России» и «сотрудничают с союзниками, чтобы эти меры оказывали максимальное воздействие на российскую экономику». В руководстве США и Великобритании сообщили, что полный запрет на страхование судов может быть введен к концу года, но сначала хотят решить вопрос предельной стоимости сырья.
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