Запад заподозрили в боязни ужесточать санкции против нефти из России

Страны Запада не хотят вводить новые санкции против нефти из России, поскольку боятся усугубить энергетический кризис, пишут британские СМИ.

Financial Times пишет, что ЕС в июне запретил своим компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть, но Великобритания не пошла на такой же шаг. Хотя весной ЕС и Великобритания договорились запретить страхование таких танкеров, Лондон ввел запрет лишь на суда, везущие российскую нефть в королевство. Издание связывает такую позицию с тем, что в США опасаются резкого скачка цен на нефть и возникновения дефицита.

При этом Еврокомиссия разрешила в качестве исключения проводить «строго необходимые операции», чтобы не усугублять энергетический и продовольственный кризисы, передает ТАСС.

Минфин Великобритании заявил, что в Лондоне «готовы ввести новые санкции против России» и «сотрудничают с союзниками, чтобы эти меры оказывали максимальное воздействие на российскую экономику». В руководстве США и Великобритании сообщили, что полный запрет на страхование судов может быть введен к концу года, но сначала хотят решить вопрос предельной стоимости сырья.

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