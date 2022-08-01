Форма, густота, цвет: ошибки с бровями, которые добавляют годы, и лучшие решения для омоложения

Брови имеют большое значение для красоты нашего облика. Именно они придают лицу то или иное выражение. Неудачный выбор формы, густоты или цвета волосков может визуально старить. В статье мы расскажем об ошибках с бровями, которые добавляют годы, а также о лучших решениях для омоложения.

Округлая форма

Такая форма бровей давно уже устарела и потеряла актуальность. Она выглядит очень старомодно и прибавит вам немало лет. Если вы до сих пор продолжаете ее носить, то попросите специалиста по бровям подобрать вам более современный дизайн.

Слишком резкий угол

Угловатые брови могут омолодить лицо. Но если вы создаете слишком резкий и неестественный угол, то это делает черты жесткими и визуально старит.

Попробуйте придать бровям форму арки. Это смягчит черты лица и позволит вам выглядеть моложе.

Почти невидимые брови

Иногда брови с годами становятся малозаметными, так как волоски выпадают. В результате лицо выглядит невыразительным и смотрится старше. Есть два способа решения этой проблемы.

Вы может обратиться в салон и сделать микроблейдинг. Так называется разновидность татуажа бровей. С помощью инструментов мастер вбивает под кожу пигмент, который имитирует волоски. Результат процедуры выглядит естественно.

Другой вариант – использование карандашей для бровей. Чтобы линия выглядела натурально, вам нужно научиться прорисовывать волоски. Такой макияж придется наносить ежедневно.

Нисходящая линия

Если вы придаете бровям форму слишком крутой диагонали, то это усиливает эффект нависшего века. Ваша глаза кажутся меньше, а лицо выглядит старше.

Если ваши естественные брови имеют нисходящую форму, то попробуйте немного укоротить и изогнуть их кончик. Это поможет вам избежать усталого или грустного выражения лица.

Слишком тонкая линия

В 80-е и 90-е годы были очень популярны тонкие брови. Сейчас они давно уже вышли из моды. Но часть женщин продолжает до сих пор выщипывать брови в тонкую ниточку.

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Современная мода делает ставку на естественность. Натуральные густые брови гораздо больше омолаживают лицо, чем неестественно тонкая линия.

Позвольте своим бровям расти естественным образом. Выщипывайте лишь небольшую часть волосков, сохраняя природную форму.

Бывают случаи, когда после многолетнего чрезмерного выщипывания брови плохо растут. В этом случае следует обратиться к специалисту и сделать микроблейдинг. Это поможет вам вернуть естественный вид бровей.

Неестественный цвет

Мы не только ошибаемся в форме и толщине бровей, но и неправильно выбираем их цвет. Слишком темные оттенки делают лицо резким и прибавляют несколько лет. Они особенно старят, если черные брови контрастируют со светлым цветом шевелюры.

Также неестественно выглядят слишком светлые брови при темной шевелюре. Они становятся практически незаметными, что делает лицо маловыразительным.

Если вы красите брови, то подбирайте цвет, который соответствует вашему оттенку волос. В этом случае он будет смотреться гармонично.

Омолаживающие варианты

Угловые брови – самый распространенный омолаживающий дизайн. Их создание следует доверять опытному профессионалу, чтобы угол выглядел естественно и соответствовал вашей натуральной форме. При такой линии бровей очень важно не переусердствовать с макияжем.

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Омолаживающим эффектом также обладает линия бровей в стиле “лисий взгляд”. Они имеют наклонную форму без значительной кривизны.

“Лисья” форма бровей делает взгляд распахнутым и молодым. Ее следует сочетать с соответствующим макияжем глаз.

По мнению стилистов, самым сильным омолаживающим эффектом отличается дизайн бровей в форме буквы “S”. Он особенно подходит женщинам с квадратной или треугольной формой лица.

Дизайн в виде буквы “S” характеризуется извилистой наклонной линией, которая широко распахивает взгляд и делает лицо очень выразительным. Однако этот вариант следует выбирать, если ваша натуральная форма бровей похожа на него. Иначе он будет выглядеть неестественно.

Заключение

Коррекция бровей может как омолодить, так и состарить лицо. Старайтесь выбирать такую форму и цвет, которые помогут вам визуально уменьшить возраст.