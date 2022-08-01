 

Косово отложило запрет на сербские документы

01.08.2022, 2:13, Новости дня
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Введение запрета на сербские документы откладывается до 1 сентября, сообщило правительство непризнанного Косово.

Правительство Косово сообщило, что с 1 августа «обязуется отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года», когда «будут убраны все баррикады и установлена полная свобода» передвижения на севере края. Косово выразило благодарность «международным партнерам, особенно послу США Джеффу Ховеньеру, за их приверженность и вклад», передает ТАСС.

Тем временем бывший специальный посланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл подверг критике премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти: «У меня много друзей в Косово, и они очень злы на Курти». Гренелл заявил, что «народ заслуживает лидера, который стремится к созданию рабочих мест, а не войне». По его словам, «Косово заслуживает большего».

Гренелл считает, что «Курти своим односторонним запретом на сербские личные документы и автомобильные номера провоцирует конфликт». Гренелл, который был спецпосланником США в администрации Дональда Трампа, раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена, который «игнорирует Балканы».

Напомним, Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косово и приведены в полную боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что «сдачи не будет и победит Сербия».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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