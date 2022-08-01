 

Эксперт: Конфликт России и Запада повлияет на сценарий на Балканах

01.08.2022, 2:13, Новости дня
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Системная холодная война между Россией и Западом может сильно повлиять на сценарий того, что будет происходить на Балканах, сообщил политолог Федор Лукьянов.

Лукьянов подчеркнул в Telegram, что «европейский менеджмент балканских проблем – и боснийской, и косовской – за четверть века не привел к желаемому результату». Он сомневается, что «получится сейчас». «Потому что второе обстоятельство – Россия и Европа/США/НАТО пребывают в состоянии острой конфронтации», – сообщил Лукьянов, добавив, что Западу «рассчитывать на содействие Москвы в урегулировании ситуации (будь то Косово или Босния) нет никаких оснований».

Как сообщил Лукьянов, «любимая Западом практика «выборочного взаимодействия» (работаем совместно с Россией, где это нам нужно, по остальным вопросам противостоим) больше не применима». Он выразил уверенность, что «сотрудничества не будет, Россия и Запад везде будут по разные стороны баррикад, в чем бы они ни заключались».

«Вопрос, насколько у участников региональных отношений сохранился реальный азарт по части разборок/реванша/экспансии», – сообщил Лукьянов, предположив, что «его как раз, на самом деле, мало, вымотались и выхолостились». Однако, как отметил политолог, «если он имеется, то внешние силы на сей раз вступят в неизбежный клинч, поддерживая противоположные стороны».

Напомним, Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косово и приведены в полную боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что «сдачи не будет и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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