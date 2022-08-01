 

Самолет Пелоси приземлился в Сингапуре

01.08.2022, 2:13, Новости дня
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Спецборт Boeing C-40C, на борту которого находится спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, приземлился в Сингапуре, следует из данных Flightradar.

Самолет вылетел с Гавайских островов, где совершал посадку после перелета из США, передает РЕН ТВ.

Напомним, спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии. Китай пригрозил, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. Позднее стало известно, что планах Пелоси посещение Тайваня не указано.

Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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