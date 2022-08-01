 

У дятлов не нашли внутренних амортизаторов для защиты мозга от ударов в дерево

01.08.2022, 1:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новое исследование бельгийских специалистов из Университета Антверпена опровергло наличие у дятлов естественной системы ароматизации в голове для защиты мозга во время ударов по дереву.

Все видели, как дятлы стучат по коре и стволу дерева. Такие сильные удары, как считалось ранее, не приносят вреда мозгу птицы благодаря амортизации. Недавно специалисты доказали, что никаких механизмов защиты головы у дятлов нет.

Казалось бы, это неизбежно приведет к сотрясению головного мозга и негативно скажется на здоровье птицы, но не тут-то было. Большие животные действительно страдали бы от таких ударов головой, но дятлы обладают скромными размерами тела.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06.22 / Мнение: Эпоха великих свершений и Сталинских репрессий

14.08.20 / Скандалы: Особенности информационного труда журналистов «Ведомостей»

09.05.21 / «Полтава», «Сталинград» и «Битва за Москву»: шведские рокеры поют о русских победах (+видео)

01.04.22 / Мнение: Геополитика торговли, мощь экономики России и «11-я экономика в мире»

28.02.22 / В ФРГ назвали угрозой слова Путина о мерах сдерживания

21.09.21 / Ученые считают найденную на руинах Вавилона табличку с изображением свиньи с головой скарабея первой в истории «боевой картинкой» против египтян

15.03.22 / Мнение: Взаимные санкции

28.09.21 / Скандалы: В деле экс-главы Раменского района Кулакова криминалисты окончательно запутались

12.07.22 / В США нашли молекулу, которая ускоряет рост волос

14.09.21 / А всегда ли в морозилке сохраняется должная температура? Трюк с монетой поможет узнать, не были ли продукты разморожены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика