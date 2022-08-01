У дятлов не нашли внутренних амортизаторов для защиты мозга от ударов в дерево

Новое исследование бельгийских специалистов из Университета Антверпена опровергло наличие у дятлов естественной системы ароматизации в голове для защиты мозга во время ударов по дереву.

Все видели, как дятлы стучат по коре и стволу дерева. Такие сильные удары, как считалось ранее, не приносят вреда мозгу птицы благодаря амортизации. Недавно специалисты доказали, что никаких механизмов защиты головы у дятлов нет.

Казалось бы, это неизбежно приведет к сотрясению головного мозга и негативно скажется на здоровье птицы, но не тут-то было. Большие животные действительно страдали бы от таких ударов головой, но дятлы обладают скромными размерами тела.