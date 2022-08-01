 

Появились сообщения о перестрелке на границе Косово и Сербии

01.08.2022, 0:52, Новости дня
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В районе контрольно-пропускного пункта «Брняк» на административной линии между Косово и Метохией с Сербией несколько часов не смолкает перестрелка, сообщают СМИ.

Как передает Pink, стрельба из автоматического оружия слышится в селе Банье. Сербское население начало готовиться к отражению нападения косоваров, передает ТАСС.

Kurir пишет, что сирены, предупреждающие жителей об опасности, вновь включились в воскресенье в Косовска-Митровице после полутора часов тишины. Улицы города пусты, люди скрываются в своих домах, магазины, кафе и рестораны закрыты.

Газета сообщает, что сотрудники спецподразделения косовской полиции избили в воскресенье гражданина Сербии, пытаясь преодолеть баррикады, которые возвели сербы из Косовска-Митровицы.

Автомобильное движение на севере края блокировано. КПП на административной линии с Сербией перекрыла косовская полиция. Основные магистрали на севере края заблокированы сербами, которые возвели на дорогах баррикады.

Спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Кэролайн Зиадэ обеспокоена событиями в крае, призывает не допускать дальнейшую эскалацию и восстановить свободное движение, передает РИА «Новости».

Тем временем «Вечерние новости» сообщают, что президент Сербии Александр Вучич прибыл в генштаб в свете напряженности на севере Косово и Метохии.

Напомним, Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. Позднее появилась информация и о сиренах в Зубин-Потоке. По данным сербских СМИ, с албанской стороны моста, соединяющего север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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