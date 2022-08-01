Вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в ЕС

С 1 августа вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз, введенный в рамках пятого пакета санкций ЕС, сообщают информационные агентства.

Пятый пакет санкций приняли еще в апреле, он включал постепенный отказ от российского угля. При этом с августа вводится полный запрет «на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из РФ или экспортируются из России», передает РИА «Новости».

Напомним, ЕС впервые ввел ограничения против российского угля. Зависимость от российского угля в европейских странах разная. Главными покупателями были Германия, Польша, Нидерланды и Италия, где доля РФ доходила до 60%. Доля российского угля во Франции была 30%. Многие страны покупали небольшие объемы угля, но Россия была единственным поставщиком. Власти Польши уже признали, что стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь.

В конце июля британские власти обнародовали документ, в котором говорится, что импорт угля, нефти и золота из РФ попадет под запрет – эмбарго на золото вступает в силу с 21 июля, на уголь – с 10 августа.

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