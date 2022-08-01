 

Вучич призвал мир повлиять на Косово

01.08.2022, 0:52, Новости дня
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Международное сообщество должно повлиять на власти непризнанного Косово, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич поблагодарил «тех, кто поддержал Сербию». «Особенно хочу поблагодарить <…> представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Pink

Напомним, Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Косово начать с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона, Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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