 

Макринин день: традиции и запреты 1 августа

01.08.2022, 0:07, Разное
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История

Святая Макрина родилась в Капподокии в христианской многодетной семье. Будучи совсем юной она обручилась с благочестивым юношей, однако он рано умер. Потеряв супруга, девушка решила больше не заводить отношения с мужчинами – во имя памяти о покойном возлюбленном. Она вернулась домой, стала помогать служанкам по дому и взялась за воспитание младших братьев и сестер. Когда дети устроили свою жизнь, Макрина уговорила мать распустить рабов и уйти в монастырь, а позже стала главной монахиней в обители.

Традиции

Наши предки часто невольно коверкали имя святой, называя ее Мокриной. И почему-то именно этот праздник сопровождался обильными осадками. Если же день был сухим, народ находил рожденную 1 августа девушку, называли ее в честь святой, одевали в красивое платье и вручал колосья хлеба, которые та должна была отнести к реке и попросить у небес пролить дождь.

Приметы

В этот день предки предавали большое значение погоде: дождь лил к богатому урожаю в следующем году, а солнце светило к приближающемуся и долгому бабьему лету. Также люди наблюдали за насекомыми: прячущиеся пауки предсказывали холод, а муравьи – дождь. Обилие паутины в лесах сулило теплую осень.

Что нельзя делать 1 августа

Народ верил, что на Макринин день стоит отказаться от употребления в пищу яблок. Тот кто решит нарушить запрет, столкнется с кучей неприятностей в ближайшем будущем.



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