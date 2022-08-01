 

Нейробиологи выяснили, как мозг распознает грамматические конструкции языков

01.08.2022, 0:00, Разное
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Научные сотрудники Института Макса Планка и специалисты из Университета Неймегена провели исследование и выяснили, как мозг человека обрабатывает лингвистические конструкции речи на различных языках.

Детальное изучение вопроса позволило специалистам обнаружить область в головном мозге человека, которая содержит ряд шаблонов активности нервных клеток, от чего зависит и реакция на лингвистические конструкции.

Эксперименты с участием 15 добровольцев также подтвердили эти данные. Людям давали слушать фразы, а в ответ участники должны были решить одно из трех предоставленных заданий. Результаты доказали, что различные лингвистические конструкции воспринимаются нами по-разному.



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