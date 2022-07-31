Силовые тренировки для женщин: план домашний занятий и лучшие упражнения с собственным весом

Заниматься спортом порой нет никакого желания, особенно когда надо ехать в переполненный в конце рабочего дня спортзал. На счастье таких специалисты выработали комплекс упражнений с собственным весом. Никуда ходить не надо, загромождать собственную гостиную ненужными тренажерами тоже. Все, что нужно, – это вы сами и ваше желание. Подходят силовые тренировки как для новичков, так и для опытных спортсменов. План такой.

Классическая планка

Приступать к ее выполнению можно как в начале тренировочного сета, так и в конце. Некоторые тренеры вообще рекомендуют начинать и заканчивать сет именно с планки. Понадобится коврик для йоги, чтобы не скользили ноги. Встаньте в упор на вытянутых локтях, засеките минуту. Через минуту опуститесь на локти. Первая часть укрепляет спину и торс, вторая часть дает нагрузку собственного тела на плечевой пояс.

Низкая планка с поднятием ног

Встаньте в планку, как показано на предыдущем фото. Держа спину прямо, оторвите от пола левую ногу, подержите ее на весу 15 секунд и плавно опустите назад. Повторите то же самое с правой ногой. Выполните по 15 раз на каждую ногу. Упражнение укрепляет не только ноги и ягодицы, но и мышцы-стабилизаторы рук и ног, которые не дают заваливаться во время ходьбы, что мы часто наблюдаем у пожилых людей. В первое время вы наверняка будете раскачиваться, теряя равновесие. Пересильте себя.

Выпады

Перекрестные выпады с подъемами ног не только укрепляют мышцы ног и ягодицы, но и прорабатывают спину и живот. Поставьте ноги на ширине плеч, руки положите на бедра.

Слегка согните левую ногу и сделайте шаг назад вправо так, чтобы ноги скрестились. Оттолкнитесь и повторите упражнение правой ногой в левую сторону. Поначалу будет нелегко. Сделайте максимально возможного для вас количество подходов. Отдохните.

Боковой присед

Встаньте, поставьте ноги на ширине плеч. Оттолкнитесь левой ногой, сделайте шаг влево, присядьте. Повторите правой ногой. Упражнение рассчитано на укрепление внутренней и внешней поверхности бедер и нижнего пресса.

Мостик

Лягте на коврик для йоги, согните ноги в коленях, живот максимально втяните, соберите ягодицы. Поднимите бедра так, чтобы тело образовало прямую линию от линии плеч до колен. Дальше вытягиваем одну ногу. Спину держим прямой, это важно. Остаемся в такой позе десять секунд, возвращаемся в исходное положение. После этого упражнения у вас должны “гореть” внутренние мышцы ягодиц и бедер.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Боковая планка

Одна из самых сложных, но эффективных планок. Упритесь локтем в пол, вытяните и держите тело прямым. Опустите тело к полу, но не касайтесь его. Верхней ногой слегка придавайте себе сопротивление, чтобы глубже проработать мышцы. Повторите на другую сторону. Сделайте 10 повторений.

Приседание с поднятием конечностей

Получится не сразу, но нужно стремиться. Здесь большую роль мышцы-стабилизаторы бедер, поэтому упражнение обычно ставят во вторую половину сета. Ноги на ширине плеч, руки по бокам. Присядьте максимально глубоко, затем поднимите одну ногу и обе руки, вытяните вперед. Руки обязательно держите на высоте плеча, иначе масса собственного тела будет работать против вас. Задержитесь в таком положении, верните конечности на место и вернитесь в исходное положение. Сделайте три подхода по 15 раз. Если трудно, первые несколько тренировок можете делать у стенки, но не опирайтесь на нее полностью, используйте как страховку.

Отжимания

Силовые тренировки невозможны без отжиманий. Различные вариации отжиманий укрепляют мышцы живота, спины, плеч. Займите классическое положение для отжиманий, выдохните и с силой оттолкнитесь от пола. Вернитесь в исходное положение. Более тренированные могут делать во время отталкивания хлопок. Если вы пока физически слабы, упритесь в диван или выполняйте упражнение на коленях.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Раскладушка”

Упражнение укрепляет практически все мышцы тела. Лягте на пол, выпрямите ноги, слегка оторвите лопатки от пола. Руки положите за голову. Ноги вместе оторвите от пола на пару сантиметров, задержитесь в таком положении. Опустите ноги, вернитесь в исходное положение. Не отдыхая, резко поднимите ноги вверх, образуя с полом прямой угол, подтяните руки. Задержитесь на несколько секунд, медленно вернитесь в исходное положение. Сделайте три подхода по 15 раз.

Приседания с прыжком

Когда тренер начинает работать с клиентом, первое упражнение, которое он включает в тренировку, называется “приседания с прыжком”. Самое эффективное упражнение, чтобы укрепить и поддерживать в тонусе ноги и ягодицы, а также развить в себе выносливость. Из списка упражнений с собственным весом это выбрасывать ни в коем случае нельзя. Встаньте на ровной поверхности, ноги на ширине плеч, носки разверните наружу. Важно держать осанку и сохранять втянутым живот. Приседать старайтесь как можно глубже. Присели – подпрыгнули как можно выше. Руки одновременно старайтесь максимально отвести назад, чтобы сохранить равновесие. Сделайте три подхода по 12 раз.