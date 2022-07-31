Мнение: Рассмеялся Ильич



Ильич.

Московские обыватели в плену каких-то невероятных видений: им все мнится, будто бы где-то ТАМ, на просторах бескрайней Руси, фыркают, роют землю копытами и прядают ушами буквально СТАДА необъезженных, но готовых к самой тяжелой и грязной, к самой непрестижной работе за сущие копейки провинциалов. Только свистни – и, как лист перед травой, встанут стройными рядами дворники, бетоноукладчики, грузчики, чернорабочие, дорожные рабочие, продавцы и кассиры в супермаркетах и т.п. И, что особенно приятно истомленному сердцу ксенофоба, все, как на подбор, русские-значит-трезвые.

А вот я, если кто еще не в курсе, работаю промсоциологом. Езжу по России из конца в конец, и не просто так, а общаюсь с народом, иной раз – по полтораста человек пропускаю, общаясь ЛИЧНО с каждым. Ну и, естественно, в свободное от работы время наблюдаю, гуляю, смотрю по сторонам. Так вот: малые города УЖЕ стоят пустые. Люди оттуда УЖЕ все на заработках, кто где. Менеджмент на заводах по всей России жалуется на одно и то же: людей нет, пьяниц за пьянство на рабочем месте увольняют, а через 2-3 месяца берут обратно, несмотря ни на какие “черные списки”. Почему? Потому что ЛЮДЕЙ НЕТ. Некоторые рабочие таким образом по 2-3 цикла провернули – из тех, с кем я лично разговаривал. Вышел на работу – напился – уволили – 2 месяца балдел – приняли обратно – напился… и т.д.

И это, замечу, на ЧАСТНЫХ предприятиях, где царит жестокий мир чистогана, где человек человеку волк и капиталиста не интересует духовный рост и всенародное счастье, а всего лишь только интересует проклятая прибыль. Так вот этот капиталист плачет (порой у меня на плече), скрипит зубами – а берет обратно горького пьянчугу, ЗНАЯ, что все равно его скоро опять уволит. Думаете, почему? Угадали – потому что ЛЮДЕЙ НЕТ!

А тут прекраснодушные идиоты мечтают – вот выгоним всех мигрантов из Москвы, приедут к нам трудолюбивые, непьющие, неиспорченные автохтоны – и заживем! Заживете, друзья, заживете. Провинциалы вам помогут.

Ну что еще можно сказать толпам, одержимым массовыми галлюцинациями?

“Рассмеялся Ильич – и махнул рукой” (с) (2013)

Заметка написана как будто в продолжение предыдущей, к вопросу о том, насколько самодостаточна Россия. Там я доказывал, что у России проблемы с продовольствием, тут – что они есть и с рабочей силой. Только эту мне подсказал Фейсбук – я, оказывается, про это написал РОВНО 9 лет назад. Бывают такие совпадения.