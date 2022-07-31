 

Мнение: Рассмеялся Ильич

31.07.2022, 23:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


Ильич.

Московские обыватели в плену каких-то невероятных видений: им все мнится, будто бы где-то ТАМ, на просторах бескрайней Руси, фыркают, роют землю копытами и прядают ушами буквально СТАДА необъезженных, но готовых к самой тяжелой и грязной, к самой непрестижной работе за сущие копейки провинциалов. Только свистни – и, как лист перед травой, встанут стройными рядами дворники, бетоноукладчики, грузчики, чернорабочие, дорожные рабочие, продавцы и кассиры в супермаркетах и т.п. И, что особенно приятно истомленному сердцу ксенофоба, все, как на подбор, русские-значит-трезвые.

А вот я, если кто еще не в курсе, работаю промсоциологом. Езжу по России из конца в конец, и не просто так, а общаюсь с народом, иной раз – по полтораста человек пропускаю, общаясь ЛИЧНО с каждым. Ну и, естественно, в свободное от работы время наблюдаю, гуляю, смотрю по сторонам. Так вот: малые города УЖЕ стоят пустые. Люди оттуда УЖЕ все на заработках, кто где. Менеджмент на заводах по всей России жалуется на одно и то же: людей нет, пьяниц за пьянство на рабочем месте увольняют, а через 2-3 месяца берут обратно, несмотря ни на какие “черные списки”. Почему? Потому что ЛЮДЕЙ НЕТ. Некоторые рабочие таким образом по 2-3 цикла провернули – из тех, с кем я лично разговаривал. Вышел на работу – напился – уволили – 2 месяца балдел – приняли обратно – напился… и т.д.

И это, замечу, на ЧАСТНЫХ предприятиях, где царит жестокий мир чистогана, где человек человеку волк и капиталиста не интересует духовный рост и всенародное счастье, а всего лишь только интересует проклятая прибыль. Так вот этот капиталист плачет (порой у меня на плече), скрипит зубами – а берет обратно горького пьянчугу, ЗНАЯ, что все равно его скоро опять уволит. Думаете, почему? Угадали – потому что ЛЮДЕЙ НЕТ!

А тут прекраснодушные идиоты мечтают – вот выгоним всех мигрантов из Москвы, приедут к нам трудолюбивые, непьющие, неиспорченные автохтоны – и заживем! Заживете, друзья, заживете. Провинциалы вам помогут.

Ну что еще можно сказать толпам, одержимым массовыми галлюцинациями?

“Рассмеялся Ильич – и махнул рукой” (с) (2013)

Заметка написана как будто в продолжение предыдущей, к вопросу о том, насколько самодостаточна Россия. Там я доказывал, что у России проблемы с продовольствием, тут – что они есть и с рабочей силой. Только эту мне подсказал Фейсбук – я, оказывается, про это написал РОВНО 9 лет назад. Бывают такие совпадения.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.22 / Обычная вода названа лучшим средством от тромбов

15.01.22 / Ребята нашли в Тайге секретную землянку, заночевали там в -17 и рассказали каково это

07.06.21 / Из канистры и шприца — полезное приспособление для дачи: его можно повесить сразу же у огорода

26.09.20 / На открытии первой в США «Крошки Картошки» выстроилась многокилометровая очередь

03.06.21 / Инвесторы стремятся выиграть сделки по запуску на ранних стадиях в Индии

10.09.21 / Стеганые куртки: модная осенняя одежда, которую можно купить в секонд-хенде

11.07.20 / Мнение: Тиньков будет долго и скучно выздоравливать, пересадив костный мозг – тюрьма подождет

06.05.21 / Во избежание скопления зрителей Салют Победы дадут на закрытых полигонах

15.07.21 / Данила Козловский показал новые фото подросшей дочери от Ольги Зуевой

30.03.22 / Мнение: Что будет с производством лекарств, бумага из борщевика и метамфетаминовая Чехия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика