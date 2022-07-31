ВСУ сбросили на Донецк противопехотные мины «Лепесток»

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, в результате обстрела пострадал ребенок. Используя РСЗО «Ураган», ВСУ сбросили на город противопехотные мины «Лепесток», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что в 21.15 мск по Кировскому району города было выпущено две ракеты, оснащенные минами ПФМ-1 «Лепесток», передает ТАСС.

Также в сообщении говорится, что при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка пострадала девочка 2006 года рождения. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что «при обстреле Кировского района города по улице Виноградной украинские боевики ранили мирного жителя 2002 года рождения».

Напомним, ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. К разминированию Донецка приступили саперы международного противоминного центра Министерства обороны России.

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка указывал, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. Протоколом были определены допустимые способы минного вооружения, после чего было запрещено использование мин без механизма самоликвидации. Россия выполнила требования Протокола, сняв мины «Лепесток» с вооружения, «тогда как в армиях других постсоветских стран, в том числе и Украины, запрещенные «Лепестки» остались». В воскресенье в ДНР заявили, что в Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине «Лепесток».

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