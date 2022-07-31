 

Гончаренко призвал Киев «защитить» Косово от Сербии

31.07.2022, 23:25, Новости дня
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Украина должна «защитить» Косово в случае «вторжения» Сербии, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко Сербия якобы «пытается развязать агрессивную войну». Как сообщил депутат, если «Сербия вторгнется в Косово», Украина «должна защитить косоваров». Он заверил, что «Украина со своими военными на месте готова действовать», передает РИА «Новости».

Напомним, Гончаренко вступил в заочную перепалку с властями Сербии после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, то в мире начнется ад. Депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны. Глава сербского МВД Александр Вулин сказал, что последователи Степана Бандеры в Украине и хорватские нацисты не смогут «перевоспитать» Вучича. Сам Вучич в ответ на угрозы со стороны Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего, заявив, что новый сербский кабмин не будет антироссийским. Гончаренко посоветовал президенту Сербии купить «билет в Ростов».

Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. Позднее появилась информация и о сиренах в Зубин-Потоке. По данным сербских СМИ, с албанской стороны моста, соединяющего север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.

В состав международных сил KFOR под эгидой НАТО, действующих на территории Косово и Метохии, входил и украинский контингент. Однако после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении миротворцев. В апреле было объявлено о возвращении всех 40 человек из Косово.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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