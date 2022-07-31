Сербия и Косово обвинили друг друга в эскалации напряженности

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что власти Косово стремятся к изгнанию сербского населения. Премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти утверждает, что к эскалации напряженности в Косове и Метохии причастен президент Сербии Александр Вучич.

Петкович считает, что действия Курти направлены «напрямую против сербского народа в Косово и Метохии» с целью «изгнания сербского народа и сербских институций» из региона. Он заверил, что Белград продолжит выдавать документы Сербии всем гражданам из КиМ. Как сообщил Петкович, Сербия желает сохранить мир и стабильность. Он призвал сербов не поддаваться на провокации, но добавил, что в случае необходимости граждане будут «защищать свои очаги и право на существование и жизнь», передает ТАСС.

Глава комитета по Косово и Метохии Народной скупщины Сербии Милован Дрецун заявил, что «Курти ведет себя как турист, он не ведет себя как рациональный политик, он полностью непредсказуем, и его никто не поддерживает». В депутата «вселяет надежду тот факт, что на Приштину сейчас направлены активные дипломатические усилия». Однако, как признал Дрецун, «нельзя исключать, что дойдет до широкомасштабных столкновений». По его словам, «ситуация может быть драматичной, если Курти не образумится».

Сам Курти утверждает, что часть ответственности за сложившуюся ситуацию лежит на Петковиче, а руководство Косово является «демократическим и прогрессивным». Он заявил, что «органы правопорядка и безопасности собирают информацию, наблюдают за ситуацией и будут действовать, защищая закон и граждан, территориальную целостность и суверенитет».

По словам Курти, «нелегальные структуры блокировали дороги за несколько часов до начала выдачи документов на въезд и выезд из Косова». Он предупредил, что предстоящие недели будут напряженными, поскольку Приштина якобы «столкнулась с сербским национал-шовинизмом».

В свою очередь, экс-премьер Косово и председатель «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай призвал сербских граждан «соблюдать закон»: «Уважаемые граждане Косово, решение о взаимном признании прав с Сербией является справедливым и легитимным, оно основывается на внутреннем и международном законах. Поддерживаем институции, законы и органы безопасности в реализации этого справедливого и легитимного решения». Он призвал «граждан Сербии на севере края держаться вместе и поддерживать мир, порядок и закон».

Напомним, Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. Позднее появилась информация и о сиренах в Зубин-Потоке. По данным сербских СМИ, с албанской стороны моста, соединяющего север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.

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