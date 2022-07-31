Мнение: Авианосцам быть

Вам это может нравиться, может не нравиться, но решение принято. Новая Морская доктрина России предусматривает развитие производственных мощностей для строительства авианесущих кораблей. Так что отечественным авианосцам быть, когда бы это не случилось.

Ну а пока будем довольствоваться "Адмиралом Кузнецовым", который после мучительного ремонта еще послужит.

С моей личной точки зрения, если уж решились строить авианосцы, то надо ориентироваться на серию, как это делают китайцы. 2-3 штук за 10 лет. И там еще надо выбирать – строить большой полноценный авианосец или какие-то легкие авианосцы с авиагруппой 20-30 единиц.

Условно говоря – 1 на замену "Кузнецову" на Северный Флот и 1 на Тихий Океан. А если начать фантазировать, то еще 1 для создания полноценной Средиземноморской эскадры. Попутно, необходимость решения задач восстановления производственных мощностей, технологических цепочек и утраченных компетенций, позволит вернуться к вопросу о полном восстановлении способности страны строить крупнотоннажные надводные боевые корабли, так как помимо безусловно удачных ракетных фрегатов, флоту необходима серия больших эсминцев, идентичных по возможностям американским эсминцам типа "Арли Берк" или китайским "Тип 055".

Разумеется, надводный флот не дешевое удовольствие. А авианосный флот не дешевое вдвойне. И это при необходимости строить фрегаты, подводные лодки, атомные ракетные крейсера и БДК. Так что экономическое обоснование проекта не менее значимо, нежели решение технологических и производственных проблем.

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