Мнение: Насколько упала экономика России, промышленная ипотека и исламский банкинг

1. В марте России предрекали катастрофическое падение экономики из-за западных санкций. Но вскоре оказалось, что санкции вредят больше Западу, чем нам, а прогнозы снижения российского ВВП с 10-15% сдулись до 7-8%. Для сравнения, кризис 2009 года нанёс нам меньше ущерба. Однако российская экономика продолжает удивлять. Реальные цифры падения ВВП ещё меньше, они могут не дотянуть даже до кризиса 2015 года, который большинство россиян почти и не заметило. Вот какие данные приводит Минэкономразвития (ссылка):



– ВВП за июнь 2022 года на 4,9% меньше, чем за июнь прошлого года.

– ВВП за второй квартал 2022 года на 4,0% меньше, чем за второй квартал прошлого года.

– ВВП за первое полугодие 2022 года на 0,5% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

То есть, до обвала в 7,8% (текущий прогноз Минэкономпазвития) ещё очень далеко, и пока всё выглядит так, что экономика просядет примерно на 4%, а то и меньше.

Многие ключевые экономические показатели у нас в полном порядке, либо уже начали восстанавливаться после провала в апреле-мае.

Так, безработица находится на рекордно низком уровне (+3,9%), сельское хозяйство в июне росло (+2,1% год к году), добыча нефти восстанавливалась (+2,7% год к году, после -2,4% в мае), фармацевтика быстро росла (+16,5%). Строительство в мае выросло (+3,6%), в июне рост остановился, но сокращения пока нет.

Что же тогда падает в российской экономике, откуда взялся общий минус? Во-первых, пострадали экспортоориентированные, но при этом не энергетические отрасли: деревообработка, металлургия и химия. Без продукции этих наших отраслей Запад, к сожалению, может обойтись.

Во-вторых, упали те отрасли, в которых мы особенно сильно зависели от иностранных материалов, компонентов и оборудования: автопром, производство одежды и обуви, производство мебели.

В-третьих, из-за чрезмерных опасений граждан по поводу кризиса и некоторого сокращения доступности потребительских товаров упал суммарный оборот сферы услуг, ресторанов и розничной торговли (примерно на 7%). В области транспорта упал грузооборот (на 5,8%), а также пассажирооборот (на 5%, все цифры за июнь год к году)

Реальные располагаемые доходы граждан, однако, снизились всего лишь на 0,8% за счёт повышения пенсий, МРОТ и прочих выплат.

В целом, экономика России больше испугалась, нежели реально пострадала. Постепенно бизнес и граждане станут меньше осторожничать, потребление вырастет и сфера услуг восстановится.

Сырьё, которое мы не сможем продать на Запад, мы перенаправим в Азию. На это потребуется время, из-за дополнительных расходов на логистику прибыли могут несколько сократиться, но в целом это не составляет особой проблемы — Запад нам это время любезно предоставляет.

Самое сложное — импортозаместить западные компоненты и оборудование. Замену мы будем искать в Азии (в первую очередь, в Китае), но и производить сами тоже. Для импортозамещения и для китайского бизнеса в России сейчас настали золотые времена.

2. Для отечественного бизнеса предлагают ввести промышленную ипотеку со ставкой в 5% (ссылка):



Промышленная ипотека со ставкой пять процентов годовых позволит российским компаниям быстрее получать оборотные средства для импортозамещения. Пользу инструмента оценил директор Центра региональной политики РАНХиГС, экономист Владимир Климанов, пишет ТАСС.

«Когда ставки оказались очень высокими, выкуп помещения для нового производства или расширения существующего стал непосильной ношей для предприятий. Смысл именно в том, чтобы в условиях дорогих денег дать возможность предприятиям найти оборотные средства», — пояснил эксперт.

Идея звучит прекрасно, но я надеюсь, что промышленная ипотека не превратится в раздачу денег жуликам или спекулянтам на финансовом рынке. Центробанк сейчас и так снижает базовую ставку, кредиты для бизнеса будут дешеветь.

3. Активизировалась работа над привлечением инвестиций в российскую экономику с Ближнего Востока (ссылка):

После введения санкций в России задумали узаконить исламский банкинг — в надежде, что инвестиции из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии смогут заменить западные. Принципы шариата запрещают процентные доходы со вкладов и не позволяют давать деньги на производство алкоголя и свинины. В теории исламские финансы должны помочь в привлечении «правильных» инвестиций от миллионов мусульман и способствовать развитию бизнеса. Однако для этого придется перестроить всю банковскую систему. <…>

…исламский банкинг <…> основан на принципах шариата и предполагает отсутствие процентных доходов со вкладов. Многолетние попытки вписать мусульманские нормы в российскую действительность вылились в законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию». Предполагается, что банковские услуги по исламским законам будут оказывать специальные некредитные финансовые фирмы — организации партнерского финансирования (ОПФ). Они смогут привлекать средства от граждан и юрлиц и вкладывать их в соответствующие нормам исламского права проекты на партнерских началах, что в целом напоминает доверительное управление.

Что ж, деньги есть деньги. Если инвестиции не нарушают российское законодательство, то не так уж важно, в какой именно форме они будут поступать в Россию. А с производством свинины и алкоголя мы и сами справимся.