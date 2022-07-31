Кобалия и Мурзин играли одновременно в индийском шахматном клубе “Тал”

На Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации Михаил Кобалия был делегатом от Российской шахматной федерации. Победитель онлайн-олимпиады Володар Мурзин провел сеанс одновременной игры на 100 досках в шахматном клубе Индии имени Михаила Таля. Об этом ТАСС рассказал в воскресенье Марк Глуховский, который является исполнительным директором ФШР.

Очередной конгресс Международной шахматной федерации, начало которого запланировано в Ченнае на 1 августа, продлится до 9 августа. По словам Глуховского, который находился в Ченнаи, ожидается, что в конгрессе примут участие не менее 185 делегатов из стран-членов ФИДЕ. В первый день конгресса делегаты будут работать в составе комиссий по выборам четырех зональных президентов (обе Америки, Европа, Азия и Африка). На 7-8 августа запланировано проведение Генеральной ассамблеи ФИДЕ. На ней будет избран президент ФИДЕ (и вице-президенты) руководящего органа.

Глуховский пояснил о мероприятиях, которые пройдут в Ченнае во время Всемирной шахматной олимпиады. Глуховский заявил, что индийские шахматы чрезвычайно популярны. Там проводится много шахматных мероприятий, открытых для любителей, так же как Конгресс и Олимпиада. Российский гроссмейстер Михаил Кобалия, делегат Конгресса, был в Ченнаи вместе с Володаром Мурзиным (победителем онлайн-олимпиады). Мурзин и Кобалия были почетными гостями на церемониях открытия и закрытия чемпионата штата Тамилнад среди старшеклассников 30 июля. Он проходил в Христианском колледже Ченнаи, который является одним из самых уважаемых и старейших колледжей Азии. Колледж насчитывает более 8 000 студентов и существует с 1922 года.

31 июля в шахматном клубе имени Михаила Таля состоялся сеанс Мурзина, Кобалия и совместный сеанс за 100 досок. В молодости клуб посещал 15-й чемпион мира из Индии Вишванатан Ананд. Ананд не будет представлять Индию на Олимпиаде, а баллотируется на пост президента ФИДЕ в команде Аркадия Даворковича. Виши Ананд будет баллотироваться на пост первого вице-президента Международной шахматной федерации. Дворкович и Ананд будут соревноваться с тремя другими кандидатами, которые представляют Францию, Бельгию и Украину”, – заявил исполнительный директор ФИДЕ.