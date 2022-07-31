 

Вучич заявил, что Сербия избегает эскалации в Косово

31.07.2022, 22:36, Разное
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Александр Вучич, президент Сербии, призвал международное сообщество помочь сохранить мир в Косово-Метохии. Сербия одержит победу, даже если просьбы сербов будут проигнорированы, сказал сербский лидер.
Я прошу мира и умоляю их сохранить его. Если они откажутся от мира, я скажу им об этом: Сербия победит. Нет пути к бегству, и мы оказались в ловушке”. Вучич сказал, что у него были трудные разговоры с сербами из Косова и Метохии.

Вучич заявил, что Западу не нужно вмешиваться в косовский конфликт, а то, что ситуация обострилась, вызвано “неразумной политикой Приштины”.

Албин Курти (премьер-министр самопровозглашенного Косово) ранее объявил, что сербы в Косово и Метохии должны до 30 сентября зарегистрировать свои автомобили, чтобы они соответствовали стандартам непризнанной страны. Вучич, в свою очередь, заявил, что Приштина с 30 сентября запретит въезд в край по сербским документам и автомобилям с сербскими номерами.

Конфликт резко обострился после того, как Приштина попыталась запретить сербам въезд в край на автомобилях с сербскими номерами. 20 сентября 200 полицейских из Косово вместе со снайперами взяли под контроль контрольно-пропускные пункты Яринье-Брняк. Они начали снимать номерные знаки с сербских автомобилей и заменять их номерами непризнанного образования. В ответ на насильственное снятие косоварами номерных знаков с сербских автомобилей, замену их на принадлежащие непризнанному образованию и взимание “платы” в размере 5 евро, сербы блокировали контрольно-пропускные пункты. Через десять дней Белград и Приштина договорились о деэскалации ситуации в северном Косово. Они также создали рабочую группу для выработки долгосрочного решения проблемы номерных знаков, которая мучает жителей этого района, населенного преимущественно сербами.



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