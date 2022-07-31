Пелоси примет участие в мероприятии Американской торговой палаты в Сингапуре

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, должна прибыть в Сингапур на мероприятие, спонсируемое Торговой палатой США 1 августа.

На сайте палаты Пелоси указана в качестве докладчика на этом фуршете.

В релизе Американской торговой палаты Сингапура говорится, что организация рада принять членов делового сообщества Америки, а также их друзей на неформальном приеме, организованном делегацией Конгресса США.