Пелоси примет участие в мероприятии Американской торговой палаты в Сингапуре
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Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, должна прибыть в Сингапур на мероприятие, спонсируемое Торговой палатой США 1 августа.
На сайте палаты Пелоси указана в качестве докладчика на этом фуршете.
В релизе Американской торговой палаты Сингапура говорится, что организация рада принять членов делового сообщества Америки, а также их друзей на неформальном приеме, организованном делегацией Конгресса США.
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