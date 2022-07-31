Потеря Y-хромосомы вызвала сердечно-сосудистые заболевания у самцов мышей

Риск преждевременной смерти от патологий сердечно-сосудистой системы у самцов существенно увеличивает утрата Y-хромосомы. К такому выводу пришли специалисты из Медицинской школы Университета Вирджинии.

По данным экспертов, утрата Y-хромосомы негативно влияет на здоровье самцов. Эксперименты с участием лабораторных мышей подтвердили теорию. Самцы без Y-хромосомы в среднем жили меньше самок и других грызунов.

Аналогичная ситуация и с людьми, так как 40% пожилых мужчин из-за утраты половой хромосомы в среднем умирают на пять лет раньше, чем их супруги. Причина в резком прогрессировании патологий сердечно-сосудистой системы.