Французская выправка: простой стиль с ноткой небрежности

При грамотном подходе можно выглядеть привлекательно, стильно и эффектно, так, как будто это получилось случайно. Именно это и называется “французская выправка”. Это своего рода имидж французских женщин, который сильно привлекает и завораживает. Его можно создавать в совершенно любой сезон, независимо от погодных условий. Это очень популярный стиль во Франции.

Что собой представляет французская выправка

Этот образ создается при помощи двух вещей, а именно топа или свитера, а также брюк или юбки. Это именно та одежда, которая нужна.

С помощью такого стиля можно действительно сделать свой образ повседневным, но при этом очень классным. Так топ выглядит действительно очень круто и просто невероятно.

Под французской выправкой подразумевается прежде всего подчеркнутая небрежность наряда.

Как это реализовать

В принципе, это довольно простой стилистический трюк, который подразумевает под собой то, что верх заправляется в брюки или юбку спереди. При этом топ свободно свисает сзади и по бокам.

Преимуществом такой стилистической тенденции является то, что силуэт становится более стройным, а талия выглядит тоньше.

Кроме того, верхняя и нижняя часть сливаются при помощи французской выправки, и создается гармоничный образ. Каким бы ни был этот стилистический трюк, но эффект от него действительно невероятный.

Носить объемные футболки и свитера

Футболки просто идеально подходят для лета. Однако, когда на улице становится прохладнее, свитер также может стать отличным дополнением.

Хорошо смотрятся вещи оверсайз. Их можно довольно просто заправить в брюки и юбки и тем самым усилить эффект тонкой талии.

Юбки и брюки с завышенной талией

Свободный и объемный топ, заправленный в облегающую юбку миди, выглядит просто шикарно. Такой наряд хорошо подчеркивает пропорции тела и делает их визуально тоньше.

Свободный свитер крупной вязки хорошо сочетается вместе с юбкой миди или брюками с завышенной талией.

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Еще один способ создать образ с французской выправкой – надеть блузку или блузку-рубашку. В итоге получится спортивный и элегантный образ, который является отличной альтернативой для лета и для межсезонья.

Блузка-рубашка хорошо подойдет как для повседневной носки, так и в качестве офисного варианта.

Добавить аксессуары

Ремни помогут добавить создаваемому образу своего рода изюминку. Пояс становится намного заметнее, когда верх заправлен.

Хорошо подойдут ремни с эффектными пряжками или изделия, выполненные из искусственной кожи.