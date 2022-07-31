Летом проблема особенно актуальна: как снизить жирность волос в жаркое время

Летом активность сальных желез существенно возрастает, поэтому волосы начинают жирнеть гораздо быстрее. Эта проблема особенно остро стоит для женщин, которым важно поддерживать красоту прически целый день. Чтобы продлить свежесть волос летом, нужно взять на вооружение несколько полезных советов.

Морская соль

Сегодня на полках магазинов представлено огромное количество средств, в составе которых присутствует морская соль. Это и шампуни, и лосьоны, и маски, и спреи. Этот секретный компонент регулирует работу сальных желез, а также визуально “подсушивает” прикорневую зону.

Также можно раз в 7-10 дней слегка скрабировать кожу головы мелкой морской солью. А еще можно втирать в корни легкий соляной раствор.

Отказ от фена

Горячий воздух, который генерируется феном, стимулирует активность сальных желез. Сначала волосы кажутся пышными и свежими, но уже через пару часов корни могут засалиться. Так что, летом нужно полностью отказаться от фена или сушить волосы холодным воздухом (если у вашего фена есть такая опция).

Температура воды

Как и в случае с феном, мытье волос слишком горячей водой стимулирует выделение кожного сала. В идеале летом нужно мыть голову прохладной водой, но так есть риск простудиться. Поэтому отдавайте предпочтение воде, которая чуть теплее комнатной температуры.

Качество воды

Если в вашем регионе жесткая вода, значит, на коже головы и волосах постепенно будет скапливаться невидимый налет. Из-за него кожа головы не дышит, и сальные железы начинают работать активнее. Так что, если у вас есть возможность установить фильтр, обязательно сделайте это. Если нет, раз в неделю используйте шампунь глубокой очистки или пилинг.

Эфирные масла

Сделать волосы менее жирными помогут эфирные масла. Для кожи головы лучше всего подходит ментол, эвкалипт, чайное дерево, лимон, мята, кедр, лаванда. Просто добавьте пару капель масла в разовую порцию шампуня. Такое мытье не просто дарит продолжительную свежесть, но также стимулирует рост волос.

Травяные отвары и настои

С чрезмерной жирностью кожи головы прекрасно справляются полынь, кора дуба, календула, хмель. Можно приготовить большой объем отвара и полоскать голову после каждого мытья. А можно сделать концентрированный настой и нанести непосредственно на прикорневую зону при помощи ватного диска.

Чистая расческа

На расческе скапливается кожный жир, остатки укладочных средств и паль, которые вы переносите на свои чистые волосы при расчесывании. Поэтому расческу нужно регулярно мыть с шампунем. Летом это можно делать через день.