Мнение: У регионов в РФ будут войска

Воистину потрясающие известия приходят с просторов необъятной Родины. Такие, что впору протирать глаза – да полно! Да быть того не может! Вот крышесносное, от автора очень интересного регионального канала, он из Йошкар-олы, живет в Марий Эл.

«В Марий Эл завершили формирование подразделений, названных в честь марийских защитников «Идена» и «Полтыша». Сейчас они отправились на подготовку перед отправкой на Украину.

Известно, что кроме подразделений «Иден» и «Полтыш» формируется еще одно – «Акпатр». Сейчас набор желающих принять участие в СВО на Украине производится именно туда.

Срок контракта, на который можно подписаться всем совершеннолетним мужчинам до 50 лет, составляет от шести месяцев до года. К слову, в соседних регионах также сформированы именные подразделения. Например, в Кирове это «Вятка», а в Татарстане – «Алга» и «Тимбер» (Алексей Серегин)

Поразиться тут, впрочем, может только тот, кто внимательно следил за внутренней политикой при Путине, в ее региональном разрезе. А ведь все 20 с лишним лет там принцип был один: отбирать у регионов ЛЮБЫЕ силовые инструменты. Делать так, чтобы у региональной власти в подчинении не было и не могло быть ни одного вооруженного человека, и более того – чтобы региональная власть, не дай бог, не имела и не могла иметь никакого влияния на всё, что можно было бы понимать как «силовые структуры»! Губернаторы обязаны были быть абсолютно «голенькими» перед федеральной властью – такими, чтобы даже их охрана на деле подчинялась не им, а чиновникам из Москвы.

Путин годами, пользуясь полностью покорной и послушной ГосДумой, отлаживал свою «силовую вертикаль», на которую, как на шампур, должна была быть насажена вся РФ. И достиг многого, практически максимума: скажем, система МВД – от последнего участкового где-то в Сибири до министра МВД РФ – все подчинены только президенту. Никакой мэр, никакой губернатор не вправе ничего указывать полиции, не могут ни снять, ни назначить никого из «силовой вертикали». «Силовики» полностью автономны. Умный Путин даже провел специальный закон, согласно которому ни мэры, ни губернаторы НЕ ИМЕЮТ ПРАВА (даже если захотят!) давать деньги «силовым органам», расположенным на их территории. Ни рубля! Это – сразу уголовка, «нецелевое расходование бюджетных средств». Финансировать «органы» может только сам Путин (читай – федеральный бюджет).

Никаких «своих» силовых органов ни регионы, ни тем паче города также иметь не могли – строжайший запрет! Шальную идею «муниципальной милиции», которая возникла в лихие 90-е (и она даже какое-то время поездила в Москве при Лужкове), испугались как черт ладана и похерили навеки. ВСЁ было сделано для того, чтобы Путин мог развлекаться так, как он привык развлекаться каждый год в «десятые» – каждый год устраивать продолжительный «губернаторопад», произвольно отстраняя от должности (без каких-либо объяснений) по 10-15 губернаторов.

Все губеры покорно шли «в отставку» – понимая, что сопротивляться им нечем, да и бесполезно. Исключение – разве что Фургал из Хабаровска: похоже, он проявил строптивость, и поэтому его «закрыли», и вот он уже почти два года «ждет суда». Второе исключение из всех правил – конечно, Кадыров, но это «особстатья».

И вот – чудо, настоящее чудо. Фактически Путин – если смотреть в его же координатах – сам, своими же руками разваливает безупречную, как шампур, «силовую вертикаль», на которую он нанизал российские регионы. Власть сегодня сама, своими руками создает – называя вещи своими именами – альтернативу существующим «силовикам». По сути, речь о некой «нацгвардии» на уровне регионов. СОБСТВЕННЫЕ вооруженные формирования областей и республик! Видали – Иден, Акпатр, татарский батальон «Алга», кировская «Вятка» – и так в КАЖДОМ регионе страны.

Батальоны сформировали – сейчас они пройдут боевое слаживание, а потом их отправят на Украину, приобретать там реальный боевой опыт. Аккурат в то время, когда оппозиция вовсю увлекается интересным делом – рисует, на какие части распадется Россия. Боевое слаживание, говорите?

Ну-ну. Алга – по-татарски «Вперед!»