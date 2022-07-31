 

Итальянские карабинеры стянуты к мосту через реку в Косовска-Митровице

31.07.2022, 22:00, Новости дня
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К мосту через реку Ибар в городе Косовска-Митровице на севере сербского края Косово и Метохия стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО, сообщают СМИ.

В частности, там находятся итальянские карабинеры. Кроме того, в этом районе собираются албанцы из южной части Косовска-Митровицы. В северной части Косовска-Митровицы закрыли кафе и рестораны, звучат сигналы тревоги. Заблокированы дороги к городам Рудари, Звечани и Зубин-Поток, передает ТАСС со ссылкой на Kosovo Online.

Напомним, Косово решило ввести запрет на въезд по сербским личным документам и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края.

Сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах. Отдельные подразделения армии Сербии стянуты к границе с Косово, приведены в полную боевую готовность и ожидают приказа. По данным СМИ, на административной линии произошла стрельба, в результате которой был ранен серб. Министерство обороны Сербии сообщило, что армия Сербии не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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