Не о том ты думаешь, Юнусов – Личное мнение

Вместо того, чтобы плотнее заниматься личной жизнью (годы-то идут) Тимурка Юнусов с товарищами купил кофейню.

Ну, тот Старбакс, в который ходить было давно не модно.



Фото: Соцсети

Купил и купил, чего уж. Однако теперь Тимурка в раздумьях — не может придумать название, а Кофе и точка, видимо, ему не нравится.

А ещё и с логотипом проблемы — русалку зелёную в кружочке нужно сменить.

Бьётся Тимурка — думает. И даже денег предлагает всем желающим за идею:

«До понедельника даю шанс лучшим дизайнерам проявить себя. Например, мы называемся Super Coffee, но это еще не официальное название. Дайте лучшие варианты дизайна этого названия и лого вместо «русалочки»», — торопит предприниматель.

А я так скажу — не тем ты, Юнусов, занят. Бабы у тебя дурью маются, пока твоя голова зациклена на ерунде.

Логотип тебе новый нужен, а одна русалка не нравится? Нарисуй две — Шишкову (худую) и Решетову (жирную и сутулую).

Две русалки лучше одной — с этим ведь не поспоришь? Фотку можно в зелёный цвет выкрасить. Не нравится зелёный — выкрась в красный.

Сами заведения лучше назвать просто, но с намёком на приятное времяпрепровождение. В гостях в гареме у Тиматевых, например, и точка.

Невесты так и повалят пить кофе к вам в гости. На входе пусть их радушно встречает Валя — тоже ведь женщине заняться нечем. Во второстепенные кофейни можно отправить ту же Решетову с Шишковой.

А то, ишь ты, супер-кофе — ну, что за англицизмы в названии? Надоело, никакого полёта фантазии.

Но лучше, ты вот меня послушай, кофейни назвать Симона — в честь мамы. И Яковлевне будет приятно, и все поймут, какой ты хороший сынуля. А девки-невесты пусть сразу знают уготованное им место в жизни. Валиде Симона — прекрасное со всех сторон название.

В общем, Юнусов, желаю тебе бизнес-успехов. Накидайте Тимурке ещё немного названий кофеен.

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