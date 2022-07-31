 

Не о том ты думаешь, Юнусов – Личное мнение

31.07.2022, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вместо того, чтобы плотнее заниматься личной жизнью (годы-то идут) Тимурка Юнусов с товарищами купил кофейню.

Ну, тот Старбакс, в который ходить было давно не модно.


Фото: Соцсети

Купил и купил, чего уж. Однако теперь Тимурка в раздумьях — не может придумать название, а Кофе и точка, видимо, ему не нравится.

А ещё и с логотипом проблемы — русалку зелёную в кружочке нужно сменить.

Бьётся Тимурка — думает. И даже денег предлагает всем желающим за идею:

«До понедельника даю шанс лучшим дизайнерам проявить себя. Например, мы называемся Super Coffee, но это еще не официальное название. Дайте лучшие варианты дизайна этого названия и лого вместо «русалочки»», — торопит предприниматель.

А я так скажу — не тем ты, Юнусов, занят. Бабы у тебя дурью маются, пока твоя голова зациклена на ерунде.

Логотип тебе новый нужен, а одна русалка не нравится? Нарисуй две — Шишкову (худую) и Решетову (жирную и сутулую).

Две русалки лучше одной — с этим ведь не поспоришь? Фотку можно в зелёный цвет выкрасить. Не нравится зелёный — выкрась в красный.

Сами заведения лучше назвать просто, но с намёком на приятное времяпрепровождение. В гостях в гареме у Тиматевых, например, и точка.

Невесты так и повалят пить кофе к вам в гости. На входе пусть их радушно встречает Валя — тоже ведь женщине заняться нечем. Во второстепенные кофейни можно отправить ту же Решетову с Шишковой.

А то, ишь ты, супер-кофе — ну, что за англицизмы в названии? Надоело, никакого полёта фантазии.

Но лучше, ты вот меня послушай, кофейни назвать Симона — в честь мамы. И Яковлевне будет приятно, и все поймут, какой ты хороший сынуля. А девки-невесты пусть сразу знают уготованное им место в жизни. Валиде Симона — прекрасное со всех сторон название.

В общем, Юнусов, желаю тебе бизнес-успехов. Накидайте Тимурке ещё немного названий кофеен.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07.20 / Беременная Джиджи Хадид в прямом эфире показала свой округлившийся живот

24.05.21 / Модные тренды солнцезащитных очков для девушек: какие оправы сейчас очень популярны

01.01.22 / Мнение: 2022

16.04.22 / Мнение: Эволюция конфликта

19.12.21 / Мнение: Вымерзающая без атома Европа, отказ ЕС от долгосрочных контрактов и равный ущерб от санкций

02.02.21 / Новый адвокат Навального попросил суд изменить условное наказание на реальное

03.12.20 / Скандалы: Битва за «лайки»

20.06.22 / Китай провёл испытания наземной системы противоракетной обороны

07.09.21 / Укороченные джинсы — тренд этой осени: какие модели выбрать и с чем сочетать

25.04.22 / Самолёт авиакомпании «Руслайн» совершил вынужденную посадку из-за поломки астролябии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика