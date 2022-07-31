 

DELFI – спецслужбы Латвии увидели в наплыве российских журналистов риски для безопасности

31.07.2022, 21:30, Разное
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С начала спецоперации РФ на Украине в Латвию эмигрировали более 200 «независимых журналистов» из России, многие из которых уже начали работать из Риги. В связи с этим Служба госбезопасности страны сообщила высшему руководству Латвии о возможных рисках для безопасности латвийского медиапространства, которые связаны с работой российских журналистов. «Деятельность СМИ традиционно была в интересах российских спецслужб», — пояснили в ведомстве.


AP

Служба государственной безопасности (СБГ) предупредила высших должностных лиц Латвии о рисках, связанных с тем, что в Латвии начинает работать все больше и больше российских медиакомпаний, пишет Delfi.

Как отмечает издание со ссылкой на Латвийское радио, с начала спецоперации РФ на Украине в Латвию эмигрировали более 200 российских журналистов и 23 СМИ, часть из которых уже приступили к работе из Риги.

Как пояснили в СБГ, в ведомстве «постоянно оценивают риски, возникающие в результате целенаправленных и систематических усилий РФ по влиянию на информационное пространство и СМИ».
 
В связи с работой «российских независимых СМИ» в Латвии служба безопасности «выявила риски для безопасности латвийского информационного пространства, а также разведывательные риски, связанные с тем, что деятельность СМИ традиционно была в интересах российских спецслужб», — говорится в заявлении ведомства.

Об этих рисках СБГ проинформировала высшее руководство страны, подытоживает Delfi. 



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