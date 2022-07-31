 

DE – «самоубийство для Европы» — французский эксперт выступил против антироссийских санкций

31.07.2022, 21:30, Разное
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Глава движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа предупредил, что, если Евросоюз не откажется от санкций против России, блок может погрузиться в крупнейший финансовый кризис за всю историю его существования, пишет Daily Express. По словам Галлуа, экономические санкции ЕС наносят больше вреда самой Европе, чем России.


АР

Европейский союз неоднократно предупреждал, что в результате масштабных антироссийских санкций, которые наносят ущерб самому блоку, на континенте может разразиться крупнейший в истории финансовый кризис, пишет Daily Express.

Как напоминает издание, в ответ на российскую спецоперацию на Украине ЕС «обрушил на Россию целый ряд санкций», чтобы разрушить экономику страны и подорвать ход военных действий. Однако ни одна из введённых мер не достигла своей цели, и теперь на Западе опасаются, что президент РФ Владимир Путин может начать политическую войну против Европейского союза. Сотни миллионов человек в Европе призывают рационировать газ и готовиться к холодной зиме, учитывая, что Путин может полностью прекратить поставки на континент.

Поставки газа в Европу из РФ по газопроводу «Северный поток — 1» уже сократились до одной пятой его мощности. Кроме того, инфляция в Еврозоне в июле подскочила до 8,9% с 8,6% месяцем ранее, а в начале месяца курс евро упал до паритета по отношению к доллару впервые более чем за 20 лет.

«Экономические санкции наносят больше вреда Европе, чем России. Рецессия очевидна», — предупредил президент кампании Generation Frexit, выступающей за выход Франции из ЕС, Шарль-Анри Галлуа.

Он назвал санкции против РФ «самоубийством для Европы», призвав Евросоюз отменить ограничительные меры. В противном случае, считает Галлуа, континент рискует погрузиться в крупнейший финансовый кризис за всю историю блока. 

«Некоторые европейские страны, такие как Германия и Италия, очень зависят от российского газа. Другие европейские страны, включая Францию, тоже пострадают, потому что РФ была важным поставщиком нефти», — приводит издание слова эксперта.

По его словам, РФ поставляла энергоресурсы довольно дёшево и принимала оплату в евро. Теперь страны ЕС вынуждены покупать ту же нефть, но через Индию или Саудовскую Аравию «с наценкой и в долларах». 

Как отмечает Daily Express, повышение стоимости энергии приведёт к росту цен на другие товары и продукты питания, а также к снижению спроса. 



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