Мнение: Волевой Газпром, 90 миллионов россиян в Ютубе и прозрение британских СМИ

1. Мы с Кримсональтером обсуждаем в Клубе Зелёной Свиньи, почему Газпром проявляет такое странное терпение при работе с неверными европейцами, и почему начавшаяся рецессия в США — только начало надвигающегося на Америку мощнейшего шторма. Посмотреть выпуск полностью можно на «Спонсоре», как обычно, а выдержку из беседы про Газпром я приложил к этому посту (ссылка):

2. В Совфеде всё ещё думают над вопросом о блокировке Ютуба в России. Безусловно, этот сервис давно уже превращён Западом в антироссийский пропагандистский инструмент, его есть за что блокировать. Однако от блокировки могут пострадать и россияне (ссылка):



«YouTube продолжает блокировать целый ряд российских интернет-ресурсов, но старается, как мы заметили, не блокировать новых, потому что понимает, что это может привести уже к новым серьезным действиям против YouTube. Мы должны с вами отдавать себе отчет, что YouTube пользуются где-то около 90 миллионов граждан России», — заявил Пушков.

Сенатор уточнил, что большинство россиян не используют видеохостинг в политических или идеологических целях. По его словам, в основном россияне пользуются платформой в своей профессиональной деятельности и выкладывают нейтральный контент.

Пушков добавил, что в YouTube присутствует антироссийская тематика, но она не доминирует на платформе. Он указал, что видеохостинг «чистит» запрещенный контент, в том числе экстремизм, терроризм и детскую порнографию, но уделяет этому недостаточно внимания.

3. Блогер Павел Шипилин комментирует заметку в британской газете The Times, в которой западные журналисты посмели выразить сомнение в адекватности западной пропаганды (ссылка):

По мере того как продолжается спецоперация на Украине, все чаще появляются материалы в западных медиа, где проскальзывает правда. Робко, конечно. Но, чувствуется, журналистам и редакторам иногда надоедает жевать одну и ту же жвачку о сокрушительных санкциях и, наоборот, несокрушимой украинской армии, которая вот-вот возьмет Крым и Донбасс благодаря американскому (британскому, немецкому) чудо-оружию.

Это общий тренд. Мы-то с вами смотрим и слушаем Скотта Риттера, Якова Кедми и других аналитиков, которые в европах и америках считаются маргиналами, а потому там об их существовании вряд ли подозревают. The Times в доску своя, и ей позволено хотя бы изредка плыть даже не против, а как бы вдоль течения, не смешиваясь с остальными.

«Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было (например, о том, что “Путин только что пережил попытку переворота”), принимается нами за чистую монету, включая оценки того, сколько солдат погибает с каждой стороны. Незначительным победам украинцев искусственно предоставляется огромное информационное освещение, а крупные успехи русских освещаются значительно скромнее — если только во время этого наступления они не “разбомбили детский дом”», — пишет обозреватель.

И все же стоит придать значение этой статье, хотя бы потому, что The Times — газета абсолютно системная и провластная, на нее ссылаются почти как на документ. Она ценит опубликованные на ее страницах слова и мысли, поскольку дорожит своей репутацией, и если уж напечатала статью, смещающую привычные акценты, то, значит, что-то за этим стоит.

«Наш взгляд на этот военный конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное. И так было с самого первого дня. Ничто не иллюстрирует это лучше, чем постоянные утверждения о том, что Владимир Путин якобы выглядит немного не в своей тарелке. У него одутловатое лицо. Он двигается с трудом (хотя и не тогда, когда он, ха-ха, играет в свой хоккей). Его руки продолжают трястись. Его осматривают онкологи, значит, у него рак. У него болезнь Паркинсона. Его как-то передернуло, когда он встречался с президентом Турции Эрдоганом (а вас бы не передернуло при встрече с этим тупоголовым бандитом?). Ему недолго осталось жить в этом мире.

И вот вдруг при всем этом мы слышим теперь от директора ЦРУ Уильяма Бернса, что на самом деле старина Влад “слишком здоров”, словно молодой цыпленок. Если вы ждете, когда он свалится с этой бренной жизненной спирали, то можете не дождаться», — добивает своих верных читателей газета.

А вот еще любопытная цитата:

«Самодостаточная Россия прекрасно себя чувствует, а введший санкции Запад поражен инфляцией, и половина Западной Европы в ужасе от возможного отключения российского газа. Кроме того, более половины населения мира проживает в странах, которые ни в малейшей мере не намерены применять санкции против страны, которую они считают необходимым инструментом сдерживания декадентского Запада. В мире нет никакого единодушия по поводу Путина. Дело обстоит как раз совсем иначе».