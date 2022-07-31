 

Смоляр стал победителем главной гонки Формулы-3 в Венгрии

31.07.2022, 21:10, Разное
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Александр Смоляр, российский гонщик, выиграл гонку Формулы-3 на трассе Хунгароринг в Будапеште.
С самого начала и до финиша гонки россиянин лидировал. Зейн Малони был вторым с результатом +5,5. Оливер Берман занял третье место с результатом +5,5.

Гонщику 21 год, он выступает за MP Motorsport в Формуле 3 FIA 2022 года.

Джордж Рассел, ранее выступавший за Mercedes, выиграл квалификацию Гран-при Венгрии Формулы-1.



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