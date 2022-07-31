Смоляр стал победителем главной гонки Формулы-3 в Венгрии

Александр Смоляр, российский гонщик, выиграл гонку Формулы-3 на трассе Хунгароринг в Будапеште.

С самого начала и до финиша гонки россиянин лидировал. Зейн Малони был вторым с результатом +5,5. Оливер Берман занял третье место с результатом +5,5.

Гонщику 21 год, он выступает за MP Motorsport в Формуле 3 FIA 2022 года.

Джордж Рассел, ранее выступавший за Mercedes, выиграл квалификацию Гран-при Венгрии Формулы-1.