Спартак” продал Никишина и четыре права на СКА пяти игрокам НХЛ

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине защитник Александр Никишин обменян из московского клуба Континентальной хоккейной лиги “Спартак” в СКА.

В “Спартак” были отданы защитник Никита Сельдов и нападающие Федор Скечков и Никита Чибриков. Павел Кукштель, Максим Кровяков и нападающие Федор Свечков и Никита Чибриков. Права на нападающих Кирилла Маренко, Ивана Морозова и Михаила Мальцева также были переданы из “Спартака”. 20-летний Никишин был выбран “Каролиной” под 69-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2020 года. В прошлом сезоне КХЛ российский игрок провел 49 матчей в составе московского “Спартака”. Он забил 9 голов и 5 раз ассистировал. В составе сборной РФ Никишин завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине.