Ненахов, футболист “Локомотива”, выбыл из строя на срок до 2 месяцев из-за травмы

Травма защитника московской футбольной команды Максима Ненахова может привести к тому, что он пропустит до двух месяцев. Об этом в воскресенье “Спорт-Экспрессу” рассказал агент игрока Александр Клюев. Максим будет отсутствовать 6-8 недель

. Он прошел курс лечения, который я не буду раскрывать. У него травма связок голеностопа”, – сказал Клюев. 30 июля Ненахов получил травму в матче против санкт-петербургского “Зенита”, который был третьим туром, Мир – Российская Премьер-Лига. На 82-й минуте матча защитник был заменен. Ненахову 23 года, в этом сезоне он сыграл в трех матчах российской Премьер-лиги за “Локомотив”. В прошлом сезоне защитник сыграл в 17 матчах во всех соревнованиях и не забил ни одного гола.