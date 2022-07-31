Мнение: Паникеры?
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В Севастополе отменили все праздничные мероприятия ко дню ВМФ.
Отменили из-за того, что на территории штаба Черноморкого флота «сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник»(отсюда).
Если это не паникерство, что это такое?
На снимке: губернатор Севастополя Михаил Развожае на месте взрыва. Фотография отсюда.
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Источник: Ирек Муртазин
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