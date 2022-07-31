Мнение: Доктор твоего тела

Посмотрел, чем же таким заболел Чубайс. Описание жутковатое, честно говоря. Причем особенно зловеще то, что оно относится к так называемым «аутоиммунным» – то есть, в переводе с медицинского на человеческий, таким, которые современная медицина лечить абсолютно не в состоянии и даже не в курсе, с какого конца за них браться.

«Синдром Гийена-Барре относится к тяжелым аутоиммунным болезням, поражающим периферическую нервную систему. Наиболее частое проявление – острый тетрапарез, когда движения всеми четырьмя конечностями становятся практически невозможными. Прекращаются и другие движения, в том числе глотание, возможность поднимать веки и самостоятельное дыхание. Несмотря на это, течение болезни доброкачественное, большинство случаев заканчивается выздоровлением. Реже встречаются переход в хроническое течение или рецидивы. Синдром Гийена-Барре встречается во всех странах независимо от уровня их развития с одинаковой частотой – примерно 2 случая на 100 тыс. населения, зависимости от половой принадлежности нет. Болезнь может поражать пациентов самых разных возрастов».

Любопытно лишь то, что некоторые связывают в последнее время всплеск заболеваний синдромом Гийома-Барре… с прививками от коронавируса. Но это не точно.

В любом случае – Борисыча жаль, желаю ему скорейшего выздоровления. В РФ, понятно, сейчас поднимется утробный рёв «глубинного народа», который в массе свято убежден, что именно Чубайс лишил его счастливого детства, да и вообще является исчадием ада. Я же Чубайсу по-прежнему благодарен за ваучерную приватизацию – едва ли не самое грамотное, что вообще делали с российской экономикой за последние 30 лет. Не вина Чубайса, что РФ даже она не смогла помочь – он-то сделал всё, что мог.